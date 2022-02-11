كسوة مكلارين في موناكو ألهمت تعديل ألوان سيارتها لموسم 2022

كشفت الحظيرة المتمركزة في ووكينغ عن سيارتها الجديدة "ام.سي.ال36" مساء اليوم الجمعة، حيث تميّزت بلونين برتقالي وأزرق فلورييين أكثر بالمقارنة مع كسوة 2021.

وقال الفريق أنّ قرار تعديل الألوان جاء نتيجة رغبتها في اعتماد كسوة مميّزة للحقبة الجديدة من الفورمولا واحد، وشاهدت مدى إعجاب المشجّعين بكسوة "غولف" في جائزة موناكو الكبرى العام الماضي.

وبحديثه حول تغيير الكسوة، قال زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين: "أردنا تطوير كسوتنا منذ عودتنا إلى لون البابايا".

وأكمل: "أردنا شيئًا نابضًا للغاية وتغيير درجة اللون البرتقالي. أعتقد بأنّ تغييرات الكسوة التي قمنا بها العام الماضي، في موناكو وأبوظبي، كان لها تفاعلٌ رائعٌ من قبل المشجّعين، وقد أحبوها".

وأردف: "أعتقد بأنّها ألوان راقية، واعتقدنا بأنّنا نستغلّ ذلك مع السيارة السريعة التي نأمل أنّنا صمّمناها لهذا العام. هذا تطوّر طبيعي، كما أنّنا نودّ منح جميع شركائنا سيارة بارزة".

وفي حين أنّ الألوان تتشابه مع كسوة "غولف" المستخدمة في موناكو العام الماضي، قالت مكلارين أنّ هذا التغيير لم يأتِ نتيجة أيّ تعزيز لرعاية شركة الوقود. وقال براون حيال ذلك: "لم تزد غولف التزامها معنا".