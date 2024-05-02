كسوة لونية جديدة "CHAMELEON" لسيارة آربي في ميامي
كشف فريق آربي عن كسوة لونية خاصة "CHAMELEON" لجائزة ميامي الكبرى في الفورمولا واحد لموسم 2024.
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
تمت إعادة طلاء أجزاء من ألوان سيارة آربي 2024، بما أطلق عليه اسم كسوة "CHAMELEON" وذلك لأهداف تسويقية تتعلق بأخد الراعيين الرسميين: كاش آب.
وحافظ الفريق على الألوان الزرقاء والفضية على غطاء المحرك وكذلك الأحمر والأبيض للأجنحة، لكنه غير ألوان بقية هيكل السيارة بألوان مختلفة ومتميزة.
كسوة خاصة لسيارة آربي في ميامي
والنتيجة سيارة مليئة بالألوان من بينها: الوردي، البنفسجي، البرتقالي والأصفر.
سيقود دانيال ريكاردو ويوكي تسونودا السيارة بكسوتها اللونية الخاصة في الجولة الأمريكية، حيث يحاول الفريق جذب مشجعين ومتابعين من الجيل الجديد خاصة في موطن الراعي الأساسي، أمريكا.
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
فريق آربي يلقي الضوء على وضع ريكاردو ضمن الفريق
آربي تخطط لجلب تحديثات في ميامي لتساعدها في البقاء على قمة معركة الوسط
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
أحدث الأخبار
هلكنبرغ: سيدل كان "القوّة الدافعة" في صفقتي مع آودي
عضو في الكونغرس الأمريكي يتساءل إذا ما كان رفض طلب أندريتي بغاية "ابتزاز مالي"
سانشيز ينضمّ إلى ألبين كمديرٍ تقني بعد مغادرته لمكلارين
ماركيز: التعلّم من بانيايا نجم دوكاتي في الموتو جي بي "مصدر سرور لي"
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات