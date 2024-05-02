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فورمولا 1 جائزة ميامي الكبرى

كسوة لونية جديدة "CHAMELEON" لسيارة آربي في ميامي

كشف فريق آربي عن كسوة لونية خاصة "CHAMELEON" لجائزة ميامي الكبرى في الفورمولا واحد لموسم 2024.

كسوة خاصة لسيارة آربي في ميامي

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

تمت إعادة طلاء أجزاء من ألوان سيارة آربي 2024، بما أطلق عليه اسم كسوة "CHAMELEON" وذلك لأهداف تسويقية تتعلق بأخد الراعيين الرسميين: كاش آب.

وحافظ الفريق على الألوان الزرقاء والفضية على غطاء المحرك وكذلك الأحمر والأبيض للأجنحة، لكنه غير ألوان بقية هيكل السيارة بألوان مختلفة ومتميزة.

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والنتيجة سيارة مليئة بالألوان من بينها: الوردي، البنفسجي، البرتقالي والأصفر.

سيقود دانيال ريكاردو ويوكي تسونودا السيارة بكسوتها اللونية الخاصة في الجولة الأمريكية، حيث يحاول الفريق جذب مشجعين ومتابعين من الجيل الجديد خاصة في موطن الراعي الأساسي، أمريكا.

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