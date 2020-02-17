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كسوة سيارة ريسينغ بوينت الجديدة تُبصر النور

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كسوة سيارة ريسينغ بوينت الجديدة تُبصر النور
من قبل:
17-02-2020

أطلق فريق ريسينغ بوينت كسوة مقاتلته الجديدة "آر.بي20" التي ستُدافع عن ألوانه في بطولة العالم للفورمولا واحد ضمن حدث أُقيم في النمسا في مقرّ الراعي الرئيسيّ للفريق.

أصبح فريق ريسينغ بوينت آخر فريق يكشف النقاب عن مقاتلته الجديدة ضمن حدثٍ خارج برشلونة، كون فريقَي هاس وألفا روميو سيُطلقان سيارتَيهما الجديدتين بشكلٍ رسمي صباح انطلاق التجارب الشتويّة الأولى على الحلبة الإسبانيّة.

وطرأت بعض التغييرات على كسوة السيارة الجديدة بالمقارنة مع سابقتها، حيث يعود ذلك إلى مغادرة أحد الرعاة، لتزداد بذلك مساحة ظهور الراعي الرئيسيّ "بي دبليو تي" ويطغى اللون الورديّ على الكسوة.

وتأكّد ذلك من خلال إعلان الفريق عن أنّ الشركة النمساويّة أصبحت الراعي الرئيسيّ للفريق، ليُصبح اسمه الرسمي "بي دبليو تي ريسينغ بوينت".

وحملت السيارة بعض الحلول التقنيّة التطويريّة لتصاميم العام الماضي، حيث تسعى الحظيرة البريطانيّة للبناء على أوّل مواسمها الكاملة كفريق ريسينغ بوينت من أجل العودة إلى المنافسة في مقدّمة خطّ الوسط.

ويدخل الفريق الموسم الجديدة بشعار الاستقرار، وذلك بعد أن أبقى على تشكيلته الثابتة المتكوّنة من لانس سترول ابن مالك الفريق رولنس، إلى جانب المكسيكي سيرجيو بيريز الذي بات أحد أعمدة الفريق الرئيسيّة بعد تواجده في صفوفه لعدّة أعوام.

وسينتقل الفريق في العام المقبل إلى استخدام اسم أستون مارتن على إثر استحواذ مجموعة من المستثمرين بقيادة لورنس سترول على نسبة من الصانع البريطانيّ.

وقال أوتمار زافناور مدير الفريق: "نريد أن نكون أقوياء في المركز الرابع هذا العام. نريد أن نكون أقرب من الثلاثة الأوائل، ونريد أن نكون في قمّة فرق الوسط".

وأضاف: "كان العام الماضي صعبًا بعض الشيء علينا، حللنا في المركز السابع في آخر فرق الوسط، لكنّنا نريد تحقيق خطوة إلى الأمام هذا العام والعودة إلى موقعنا الطبيعيّ".

وأكمل: "أنا واثقٌ من العمل الذي قمنا به على السيارة الجديدة في الفترة الشتويّة، ومن العمل الذي قامت به مرسيدس شريكتنا للمحرّكات، والجهد الذي بذله سائقانا للحفاظ على ليقاتهما والعمل على جهاز المحاكاة، لدينا فرصة جيّدة لتحقيق أهدافنا".

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الكاتب مروان الوافي

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