كسوة جديدة لسيارة ريد بُل في تركيا تكريماً لهوندا

نشرت ريد بُل على منصة تويتر، فيديو تكشف فيه عن كسوة لونية جديدة لسيارتها التي ستشارك بها في جولة تركيا.

ستخرج هوندا من الفورمولا واحد بنهاية موسم 2021 الجاري، وكان من المتوقع أن تودّع البطولة عبر جائزة اليابان الكبرى خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، قبل أن يتم إلغاؤها واستبدالها بجولة تركيا.

وتكريماً لمساهمة هوندا، أعلنت ريد بُل أنها ستشارك بكسوة لونية جديدة خاصة مع الفريق الرئيسي وفريق ألفا تاوري، في تركيا.

وسيكون اللون الأبيض هو الغالب في الكسوة الخاصة المستوحاة من سيارة هوندا آر.إيه 277، والتي باتت أول سيارة يابانية تحرز الفوز في الفورمولا واحد عندما حقق ريتشي غينتر الفوز في جائزة المكسيك الكبرى 1965.

وأطلق الفريق فيديو تشويقي للكسوة، يحافظ فيه على لون علامة ريد بُل الأحمر.

وستحمل سيارتا ألفا تاوري كلمة "أريغاتو" التي تعني "شكراً"، باليابانية، على الجانح الخلفي لكلتا السيارتين في تركيا.

حيث قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل: "كنا نعمل جميعاً لمنح متابعي هوندا فرصة الاحتفال بالنجاح الكبير لشراكتنا في الفورمولا واحد، على أرض الوطن في سوزوكا".

وأكمل: "لكن ومع تداعيات الجائحة التي أدت لإلغاء السباق، لم نرغب بتمرير عطلة نهاية الأسبوع من دون تكريم هوندا ومتابعيها الرائعين، عبر كسوة لونية تجلب بعضاً من التاريخ العريق في اسطنبول".

واسترسل: "تم اختيار الكسوة اللونية لسياراتنا تكريماً لرحلة هوندا المذهلة في الفورمولا واحد، على أمل منح المتابعين فوزاً آخر مع هذه الألوان الأسطورية".

ونجحت هوندا بتحقيق ثمانية انتصارات هذا الموسم مع ريد بُل، سبعة منها باسم ماكس فيرشتابن، والثامن حققه سيرجيو بيريز.

من جهته قال كوجي واتانابي، رئيس قسم التواصل والعلامة التجارية لدى هوندا: "الجميع في هوندا محبطون جداً لإلغاء جائزة اليابان الكبرى، لكننا نتفهم تماماً الأسباب وراء ذلك القرار".

وأكمل: "كنا نود وبشدة خوض السباق في سوزوكا، نظراً لأن هذا آخر عام لنا في هذه الرياضة. نحن نقدر الجماهير اليابانية الذين كانوا يتطلعون لمتابعة يوكي تسونودا وهو يقود على حلبة الموطن".

واختتم: "نعلم أن الكسوة اللونية الخاصة ليست بديلاً عن سباق الموطن، لكننا نأمل أن تنال إعجاب متابعي هوندا حول العالم، وخاصة في اليابان، وأن يتقبلوا هذه الكسوة كعربون شكر صغير تقديراً منا لدعمهم المستمرّ على مر السنين".