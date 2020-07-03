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فورمولا 1 / جائزة النمسا الكبرى / أخبار عاجلة

كسر في الجناح الأمامي منع فيرشتابن من إظهار قوّة سيارة ريد بُل

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كسر في الجناح الأمامي منع فيرشتابن من إظهار قوّة سيارة ريد بُل
من قبل:
, رئيس التحرير
03-07-2020

أوضح ماكس فيرشتابن بأنّ وتيرة فريقه ريد بُل لم تظهر بشكلٍ فعليّ خلال التجارب الحرّة في سباق جائزة النمسا الكبرى بعد كسرٍ في جناح سيارته الأمامي أثناء قيامه بلفته السريعة لليوم.

دخلت الحظيرة النمساوية الجولة الأولى من موسم 2020 بمعنوياتٍ مرتفعة وبآمالٍ كبيرة بعدما وصفت استعداداتها بالمثالية وبأنها الأفضل لها منذ موسم 2013، إلّا أنّ الأداء الفعلي على الحلبة لم يكن على قدر التوقعات.

فقد تمكّن ثنائي مرسيدس من تصدّر فترتَي التجارب الحرّة ليوم الجمعة، مع احتلال فيرشتابن للمركز الثامن في التجارب الثانية واكتفاء زميله أليكسندر ألبون بالمركز الـ 13.

ولكن قلّل السائق الهولندي من الأزمنة المُسجّلة من قبل فريقه لليوم قائلاً "كانت تجارب جيدة. أعتقد بأنه كان يومًا جيدًا. لم تُفصح الأوقات عن الكثير كوني كسرت جناح سيارتي الأمامي خلال لفتي السريعة".

وأضاف "ولكننا واثقون. هناك دائمًا أشياء بإمكانك القيام بها بشكلٍ أفضل، ولكن عمومًا، كان يومًا جيدًا وأنا أتطلع قدمًا إلى منافسات الغد".

كما عانى السائقان من حالة انزلاق على المسار، ولكن ذلك لم يُشكّل أية مخاوف لدى ألبون.

وقال "كنت أضغط. لقد حاولت الضغط قليلاً وانزلق القسم الخلفي من السيارة. نحن نعرف ما الذي يجب علينا القيام به".

وتابع قائلاً "هناك بعض المناطق المحدّدة في السيارة على محاكاة اللّفات القصيرة والطويلة والتي يجب علينا معالجتها. اختبر الجميع اليوم إعداداتٍ مختلفة للمحركات. سنرى ماذا سيحدث في الغد".

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الكاتب خضر الراوي

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