غادر كريغ سكينر، كبير المصممين المخضرم في ريد بُل منذ 20 عامًا، فريق الفورمولا 1.
أكد موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن كريغ سكينر، كبير مصممي ريد بُل المخضرم في الفورمولا 1، قد غادر فريق ميلتون كينز.
وكان سكينر جزءًا أساسيًا من نجاح الفريق في المواسم الأخيرة، إذ ساهم في ترسيخ حقبة ثانية من الهيمنة قادت ماكس فيرستابن إلى أربعة ألقاب متتالية بين 2021 و2024. وبعد انتشار شائعات حول رحيله، أكدت ريد بُل أن سكينر غادر منصبه، دون أن يكون خروجه مرتبطًا بالمغادرات البارزة الأخرى التي شهدها الفريق في السنوات الأخيرة.
وتخرج سكينر في الهندسة من جامعة غلاسكو، وانضم إلى ريد بُل في بداية موسم 2006، بالتزامن تقريبًا مع أسطورة التصميم أدريان نيوي، حيث بدأ كمهندس ديناميكيات الموائع الحسابية قبل أن يتدرج إلى مناصب عليا داخل قسم الانسيابية. وبعد أربع سنوات كرئيس لقسم الانسيابية، أصبح كبير المصممين في عام 2022، وعمل عن قرب مع نيوي وبيير واشيه المدير التقني.
وكان نيوي قد انتقل لاحقًا إلى أستون مارتن، وبعد رحيل مدير الفريق السابق كريستيان هورنر في يوليو الماضي، أصبح سكينر أحدث الأسماء التقنية البارزة التي تغادر، في وقت يتولى فيه المدير الرياضي جوناثان ويتلي قيادة فريق آودي في الفورمولا 1، وانتقل كبير الاستراتيجيين ويل كورتيناي إلى مكلارين.
لكن تحت قيادة مدير الفريق لورون ميكيز، شهدت ريد بُل بحلتها الجديدة انتعاشًا خلال النصف الثاني من موسم 2025، كما قدمت بداية واعدة لموسم 2026. وبمساعدة فورد، تتميز سيارة "آر.بي22" بأول وحدة طاقة داخلية الصنع للفريق، والتي فاقت التوقعات حتى الآن ونالت الإشادة بفضل كفاءتها في نشر الطاقة الكهربائية.
ورغم إشادة ماكس فيرستابن بجهود فريق ميلتون كينز، فإنه لم يُبدِ حماسًا كبيرًا للقوانين الجديدة، واصفًا السيارات الجديدة بأنها "ضد التسابق" و"غير ممتعة" للقيادة، نظرًا لما تتطلبه من إدارة معقدة للطاقة الكهربائية.
كريغ سكينر كبير مصممي ريد بُل يغادر فريق الفورمولا 1
