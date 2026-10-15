فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

كريستيان هورنر يكشف سر اختياره جائزة أبوظبي الكبرى 2021 لافتتاح كتاب مذكراته

شرح مدير فريق ريد بُل السابق سبب اختياره السباق المثير للجدل الذي حسم لقب ماكس فيرستابن الأول في الفورمولا 1 لافتتاح كتابه الجديد.

تم التحرير: 15-10-2026

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كريستيان هورنر، ماكس فيرشتابن، ريد بُل

الصورة من قبل: إريك جونيوس





موتورسبورت.كوم "برايم"



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تبدأ معظم مذكرات عالم السباقات بحكاية عن الطفولة أو تجربة فتحت أبواب عالم رياضة المحركات أمام صاحبها. لكن كتاب كريستيان هورنر الجديد "درايف" يتجاوز هذه المقدمات، وينتقل مباشرة إلى الحدث الأبرز: جائزة أبوظبي الكبرى لعام 2021، التي حسمت لماكس فيرستابن لقبه الأول في بطولة العالم للفورمولا 1، رغم الجدل الكبير الذي أحاط بها.

وأوضح مدير فريق ريد بُل السابق سبب اختياره هذا السباق لافتتاح كتابه، خلال مقابلة مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قبل طرح المذكرات في 22 أكتوبر.

افتتاحية تستند إلى موسم يستحق كتابًا كاملًا

قال هورنر: "أردت ببساطة أن أجذب القارئ منذ الصفحة الأولى"، موضحًا أن اختياره جاء بدافع سردي، وليس لأنه أراد إخراج أمر ما من داخله.

وصل لويس هاميلتون، سائق مرسيدس آنذاك، وفيرستابن، نجم ريد بُل، إلى الجولة الختامية متعادلين في رصيد النقاط، في نهاية نادرة لموسم حافل بالإثارة. كما دخلت ريد بُل السباق متأخرة بفارق 28 نقطة عن مرسيدس في ترتيب بطولة الصانعين. ويرى هورنر أن ما حدث تجاوز حدود الخيال.

حيث قال: "كان ذلك الموسم ملحميًا. في الواقع، كان من الممكن أن يتمحور الكتاب بأكمله حول موسم 2021. لكن كل شيء وصل في النهاية إلى ذلك السباق الختامي في أبوظبي. كان الضغط هائلًا طوال الموسم، والمنافسة بين لويس وماكس وبين الفريقين شديدة للغاية، قبل أن تبلغ ذروتها في أبوظبي، حيث وصل السائقان متعادلين في النقاط".

كريستيان هورنر

الصورة من قبل: أوتوسبورت

وتابع: "لو كان ذلك سيناريو لفيلم، لما صدّقه أحد. شعرت بأنه مكان مناسب للبدء، ثم التوسع في بقية الأحداث انطلاقًا منه".

وثمة جانب آخر يتعلق بما خلّفه ذلك السباق من تبعات. فما زالت النهاية التي شهدتها اللفة الأخيرة مثارًا للجدل، كما أدت إلى رحيل مدير السباق آنذاك مايكل ماسي عن منصبه. واختيار هذه اللحظة لافتتاح الكتاب يعني أن هورنر يواجه أحد أكثر فصول مسيرته إثارة للجدل منذ الصفحة الأولى، بدلًا من ترك منتقديه يروون القصة نيابة عنه. وبالنسبة إلى كتاب يُقدَّم بوصفه سردًا لمسيرة امتدت نحو 20 عامًا في الفورمولا 1، فإنها بداية تنم عن ثقة كبيرة.

توتو وولف كان الغريم الذي احتاجت إليه ريد بُل

انتقل الحديث بعد ذلك إلى الجانب الآخر من جدار الحظائر، حيث كان منافس هورنر، توتو وولف، داخل مرآب مرسيدس. وعندما شبّه زميلنا ستيوارت كودلينغ العلاقة بين الرجلين بثنائي الكوميديا البريطاني "هينج آند براكت"، المعروف بعلاقة تجمع بين التنافس والنفور المتبادل، لم يكن مستغربًا أن يتحدث هورنر بإيجابية عن غريمه السابق.

وقال هورنر: "توتو منافس من طراز رفيع، ومرسيدس فريق ضخم، وبالطبع فإن النجاحات التي حققوها هي ما جعل موسم 2021 أكثر أهمية بالنسبة إلينا. إنه عاطفي وتنافسي وطموح، وقد استمتعنا بمنافستنا".

وأضاف: "أكنّ احترامًا كبيرًا لما أنجزه وحققه. لكنني أعتقد أن المنافسة ضرورية في جميع الرياضات. لا يمكن للجميع أن يكونوا أصدقاء مقربين طوال الوقت، فذلك لا يعكس الواقع. وبالتأكيد، كانت تلك المنافسة وسيلة لتوحيد الفريق وتحفيزه، إذ كانت مرسيدس خصمنا. وكان علينا، بصفتنا فريقًا تابعًا لشركة مشروبات طاقة، أن نواجههم ونخوض المعركة ضدهم".

وتمتد جولة هورنر للترويج لكتابه في المملكة المتحدة من 17 إلى 26 أكتوبر، مع تضمين نسخة من الكتاب في كل تذكرة. وتلخّص مسيرته حصيلة ضخمة تضم 124 انتصارًا في سباقات الجائزة الكبرى، و14 لقبًا عالميًا، و287 صعودًا إلى منصة التتويج خلال 405 سباقات. ومع سجل كهذا، كان بإمكانه بدء كتابه من أية محطة في مسيرته. لكن اختياره الليلة التي بلغت فيها منافسته مع هاميلتون ومرسيدس ذروتها الحقيقية هو ما يجعل القارئ متشوقًا إلى تقليب الصفحات.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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