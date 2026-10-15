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كريستيان هورنر يكشف سبب رحيله عن ريد بُل: "ربما اعتقدوا أن نفوذي داخل الفريق أصبح كبيرًا للغاية"

أوضح مدير ريد بُل السابق رؤيته للأسباب التي دفعت الفريق إلى إنهاء علاقته به في العام الماضي، مشيرًا إلى تغيرات إدارية كبيرة أعقبت وفاة مؤسس الفريق ديتريش ماتشيتز.

منشور: 15-10-2026

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كريستيان هورنر

الصورة من قبل: أوتوسبورت

كشف كريستيان هورنر أن رحيله عن منصب مدير فريق ريد بُل في الفورمولا 1 العام الماضي ربما جاء نتيجة الاعتقاد بأن نفوذه داخل الفريق أصبح كبيرًا للغاية.

وقاد هورنر تحول الفريق إلى أحد أبرز الأسماء في الفورمولا 1، محققًا حقبتين من الهيمنة. الأولى مع سيباستيان فيتيل، الذي أحرز أربعة ألقاب متتالية في بطولة السائقين، إلى جانب أربعة ألقاب للصانعين بين عامي 2010 و2013. والثانية مع ماكس فيرستابن، الذي فاز بأربعة ألقاب للسائقين وثلاثة ألقاب للصانعين بين عامي 2021 و2024.

لكن في خضم تحقيق داخلي بشأن مزاعم سلوك غير لائق، أعقبه استئناف، انتهت المرحلتان بتبرئة هورنر، إلا أن القضية أطلقت صراعًا حادًا على النفوذ داخل ريد بُل خلال عام 2024.

ومع رحيل شخصيات بارزة، مثل أدريان نيوي وجوناثان ويتلي، وتراجع نتائج ريد بُل مع بداية موسم 2025، أُقيل هورنر من منصبه في يوليو من العام نفسه.

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وفي مقابلة حصرية مع موقعنا الشقيق "أوتوسبورت"، تحدث هورنر عن الأسباب التي يعتقد أنها أدت إلى رحيله.

حيث قال: "أعتقد أن الشركة أرادت ببساطة التوجه في مسار مختلف، أو ربما كان هناك اعتقاد بأن نفوذي داخل الفريق أصبح كبيرًا للغاية. وبالطبع، اختلفت الحياة داخل المجموعة كثيرًا بعد وفاة ديتريش ماتشيتز".

وكان ماتشيتز، الشريك المؤسس لريد بُل، هو من اختار هورنر لقيادة تحول فريق الفورمولا 1 عقب الاستحواذ على فريق جاغوار، وظل حليفًا مقربًا له طوال فترة شراكتهما.

ويُنظر على نطاق واسع إلى وفاة ماتشيتز في أكتوبر 2022 باعتبارها نقطة انطلاق الصراع على النفوذ داخل ريد بُل، إذ سعى مجلس إدارة العلامة التجارية، تحت إشراف الرئيس التنفيذي أوليفر مينتسلاف، إلى إحكام سيطرته على عمليات الفورمولا 1 وتقليص صلاحيات هورنر.

وأشاد هورنر بماتشيتز، مستذكرًا ثقته الكبيرة به والدور الذي أداه في بناء الفريق، قائلًا: "كان ديتريش هو ريد بُل. كانت جميع القرارات المهمة تمر عبره، وقد بنى هذه المؤسسة من الصفر بالشراكة الرائعة مع عائلة يوفيديا"، في إشارة إلى المالكين الآخرين لريد بُل إلى جانب ماتشيتز.

كريستيان هورنر

الصورة من قبل: أوتوسبورت

وأضاف: "كان ديتريش شغوفًا بالسباقات والسيارات، وكان يحب السائقين وجميع أشكال رياضة المحركات. وعندما تنظر إلى إسهاماته، ليس في الفورمولا 1 فحسب، بل أيضًا في الراليات وفئات الناشئين، ستجد أنه لا يكاد يوجد مجال في رياضة المحركات اليوم لا تظهر فيه علامة الشمس والثور على سيارة أو بجوار أحد السائقين".

وتابع: "من السهل التقليل من حجم ما قدمه فعلًا لعالم رياضة المحركات. لذلك، عندما تفقد شخصية مؤسسة مثله، فإن ذلك يترك فراغًا، وتتغير الأمور ببساطة. لقد عاملني بشكل رائع، ومنحني الفرصة وآمن بقدراتي، كما منحني حرية إدارة المؤسسة، وسأظل ممتنًا له إلى الأبد على ذلك".

ويرى هورنر أن هذا التحول الكبير في قمة إمبراطورية ريد بُل أعاد تشكيل المؤسسة بأكملها، وأثر في طبيعة دوره مديرًا للفريق.

حيث قال: "أصبحت الأمور مختلفة بعد ذلك. وفجأة، أصبح هناك اعتماد أكبر بكثير على اللجان والإدارة المؤسسية، بدلًا من نموذج المؤسس الذي يتولى القرارات بنفسه، وهو الأسلوب الذي اعتدنا عليه".

يمكنكم مشاهدة المقابلة الكاملة مع كريستيان هورنر ضمن برنامج "مقابلة أوتوسبورت" هنا.

غلاف كتاب كريستيان هورنر

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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