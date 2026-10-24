فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

كريستيان هورنر يقترح تغييرًا كبيرًا على طريقة مشاهدة الجماهير لسباقات الفورمولا 1

يرى كريستيان هورنر أن الفورمولا 1 يجب أن تتيح للجماهير الجلوس افتراضيًا ضمن البادوك الخاص بفريقهم المفضل، والاستماع إلى كيفية اتخاذ القرارات الاستراتيجية أثناء السباقات.

منشور: 24-10-2026

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كريستيان هورنر، المدير السابق لفريق ريد بُل

الموتورسبورت خارج البادوك



ثقافة رياضة المحركات تتجاوز حدود الحلبة، من أسلوب حياة السائقين والأزياء والسفر والتصميم، إلى القصص التي تجعل السباقات أكثر من مجرد رياضة.

أمضى هورنر الأشهر الـ 15 الماضية في متابعة سباقات الجائزة الكبرى بصفته مشجعًا للمرة الأولى في مسيرته، وذلك بعد رحيله عن ريد بُل في يوليو 2025.

وخلال مشاركته في فعالية "أوتوسبورت بيزنس إكستشينج" في نيويورك يوم الأربعاء، قال البريطاني إن الفارق بين المعلومات المتاحة لفريق العمل على جدار الحظائر وما يشاهده الجمهور عبر شاشات التلفاز كان من الأمور التي فاجأته.

وعادت فعالية "أوتوسبورت بيزنس إكستشينج" إلى مدينة نيويورك في نسختها الثانية، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في رياضة المحركات وقطاع الأعمال والعلامات التجارية، وذلك في صالة عرض "مانهاتن موتوركارز"، لمناقشة نمو رياضة السباقات في الولايات المتحدة.

وكان هذا الظهور الأول لهورنر في فعالية أمريكية منذ رحيله عن فريق ريد بُل ريسينغ، كما شارك في النقاش بطل سلسلة ناسكار سبع مرات جيمي جونسون، والرئيس التنفيذي السابق للفورمولا 1 تشيس كاري، ومارك رويس من جنرال موتورز، وجوناثان غيبسون من بينسكي، وتيم كلارك من ناسكار.

وقال هورنر: "لكن بالنسبة إليّ، كانت التجربة أيضًا فرصة لرؤية الأمور من منظور مختلف. بصفتي مشجعًا ومتفرجًا، وجدت نفسي أشاهد السباقات فجأة مع معلقين لم أستمع إليهم منذ 25 عامًا، وأشعر بشيء مختلف تمامًا".

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وأضاف: "انتقلت من تلك البيئة المغلقة على جدار الحظائر، حيث تتوافر كل تلك المعلومات والمعرفة والاستراتيجيات وتحليلات المنافسين وما إلى ذلك، إلى مجرد شاشة يتولى المعلقون من خلالها شرح ما يحدث، مع مجموعة مختلفة من الرسوم البيانية".

وأردف: "شعرت بأن هناك الكثير من الأمور التي يمكن الكشف عنها للجماهير. تقاوم الفرق ذلك لأنها لا تريد الكشف عن معلوماتها الخاصة أو منح منافسيها أفضلية تنافسية. لكن بالنظر إلى الطريقة التي يتابع بها المشجعون الرياضة اليوم، وشغفهم ورغبتهم الكبيرة في الحصول على البيانات والمعلومات، فإن الانتقال من تجربة الجلوس على جدار الحظائر إلى متابعة السباقات من أمام الشاشة جعلني أدرك حجم المعلومات الإضافية التي يمكن توفيرها بشأن تحليل المنافسين والاستراتيجيات وكيفية تطور السباقات، فضلًا عن الاتصالات بين الفرق".

وتابع: "من الواضح أن كل ذلك يحدث على جدار الحظائر وما حوله. لذلك، أعتقد حقًا أن هناك مجالًا يمكن استغلاله بصورة أكبر لمنح المشاهد تجربة أفضل".

وعندما سُئل عن كيفية تطبيق هذه الفكرة للجماهير، قال هورنر: "ربما يمكن جعل التجربة تفاعلية. لماذا لا نتيح للمشجع الجلوس افتراضيًا على جدار الحظائر الخاص بفريقه المفضل، وفهم الطريقة التي يتوصل بها الفريق إلى قراراته، والنقاشات التي تدور بين أفراده؟".

وأكمل: "لو كنت لا أزال أعمل مع أحد الفرق، لكنت اعترضت على هذه الفكرة، لأنك لا تريد الكشف عن تلك المعلومات. لكن الرياضة في نهاية المطاف وسيلة للترفيه، وهناك قدر كبير من المنافسة اليوم، وقد نجحت الفورمولا 1 في الوصول إلى مكانة استثنائية، خصوصًا بفضل سلسلة نتفليكس، التي ساعدت على جذب جيل جديد بالكامل من المشجعين، إلى جانب تنوع فئات الجمهور".

واختتم هورنر قائلًا: "يجب أن تواصل الفورمولا 1 التطور، فلا يمكنها أن تدخل في حالة من الركود. إنها في وضع رائع، ولا يمكنها الوقوف في مكانها، وأنا واثق من أنها لن تفعل ذلك، لكن عليها مواصلة التطور".





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية

فورمولا 1

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