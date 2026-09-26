أقر كريستيان هورنر بأنه قد يتخلى عن شرطه الذي تمسك به طويلًا، والمتمثل في أن تكون عودته إلى الفورمولا 1 بصفته مالكًا لفريق فقط، إذا تواصلت معه فيراري.

وقد اعتبر هورنر الحصان الجامح الاستثناء الوحيد لقاعدة كررها منذ رحيله عن ريد بُل في يوليو من العام الماضي، بعد 20 عامًا قضاها على رأس الفريق.

ومنذ ذلك الحين، أكد هورنر مرارًا أنه لا يرغب في العودة للعمل كـ"موظف" مرة أخرى، مشددًا على أنه لن يقبل تولي منصب مدير فريق آخر إلا إذا كان ذلك مصحوبًا بحصة في ملكية الفريق. لكنه أوضح الآن أن فيراري هي الفريق الذي قد يجعله يغير رأيه.

وفي حديثه عن إمكانية حدوث ذلك مع صحيفة "ذا تايمز"، قال هورنر: "لقد كنت موظفًا مأجورًا. أمضيت 21 عامًا جالسًا على جدار الحظائر. لا أحتاج إلى العودة إلى ذلك. في هذه المرحلة من حياتي، هناك فريق واحد فقط يمكنني أن أقبل معه عدم المشاركة في الملكية".

وأضاف: "هل سأفكر في فيراري؟ أعني، فيراري هي أكبر علامة تجارية في الفورمولا 1. إنها الحلم. ويمكن القول إنها العملاق النائم في الفورمولا 1".

كريستيان هورنر، فريق ريد بول ريسينغ الصورة من قبل: صور غيتي

هذا ولا يزال فريد فاسور مرتبطًا بعقد مع فيراري كمدير للفريق، بعد تمديد متعدد السنوات وقعه في يوليو 2025. ومن المفهوم أن العقد يمتد حتى نهاية 2027 على الأقل.

وبعد التغيير الكبير في القوانين الذي دخل حيز التنفيذ هذا العام، فشلت فيراري في الدخول في صراع على اللقب، رغم امتلاكها تشكيلة من السائقين تضم بطل العالم سبع مرات في الفورمولا 1 لويس هاميلتون وشارل لوكلير.

وعلى الرغم من أن فاسور يحظى منذ فترة طويلة بدعم كل من هاميلتون ولوكلير، فقد ظهرت تقارير عن وجود صراعات خلف الكواليس.

وارتبط اسم هورنر بفيراري، وكذلك أستون مارتن وألبين، كما طُرح أيضًا احتمال توليه دورًا داخل كاديلاك. لكن البريطاني أوضح أنه لا يفتقر إلى البدائل التي يمكنه اللجوء إليها بدلًا من الجلوس دون عمل، مؤكدًا أن أية عودة بالنسبة إليه ستكون مرتبطة بالقدرة التنافسية وليس بالحاجة.

فقال: "تأتي لحظة تصبح فيها القدرة التنافسية للفريق أهم من الأمور الأخرى المتعلقة بالغرور. أنا في وضع محظوظ جدًا يسمح لي بأن أكون انتقائيًا".

وأردف: "إذا لم أفعل أي شيء، يمكنني أن أعيش هنا (في إشارة إلى منزله في أوكسفوردشير) طوال ما تبقى لي من وقت على هذا الكوكب، وأشغل نفسي فقط بالتفكير فيما إذا كانت ستمطر أم لا، وما إذا كان العشب سيصبح أخضر أم لا. لكن هل سيشعرني ذلك بالرضا؟ لا. ما زلت أشعر بأن هناك رقصة أخرى تنتظرني".

واختتم هورنر بتوجيه انتقاد إلى غريمه السابق توتو وولف، قائلًا: "وتوتو كذلك يحتاج إلى أن أعبث بتسريحة شعره اللعينة".