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كريستيان هورنر يعترف: المنافسة مع توتو وولف تحولت إلى "مسرحية مثيرة" في الفورمولا 1

اعترف كريستيان هورنر بأن المنافسة طويلة الأمد التي جمعته بنظيره توتو وولف في الفورمولا 1 تحولت إلى ما يشبه "المسرحية"، لكنه شدد على أنها ظلت "حقيقية".

منشور: 15-10-2026

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توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس وكريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات





موتورسبورت.كوم "برايم"



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شهدت الفترة بين عامي 2010 و2023 تتويج مرسيدس، بقيادة وولف، أو ريد بُل، بقيادة هورنر، بجميع ألقاب العالم، وهو ما وضع الرجلين في مواجهة مستمرة مع اشتداد الصراع بين فريقيهما.

وسلط وثائقي "قد للنجاة" الشهير على نتفليكس الضوء مرارًا على هذه المنافسة، ومن أبرز لحظاته المواجهة الحادة بينهما بشأن ظاهرة ارتداد السيارات، مع بداية تطبيق قوانين التأثيرات الأرضية عام 2022.

وكان هورنر يستمتع بأداء دور "الشرير" في هذه المواجهة، لكن حدة الأمور تراجعت منذ إقالته في يوليو 2025، بعدما تولى لورون ميكيز المسؤولية خلفًا له، وهو شخصية أكثر ميلًا إلى الدبلوماسية.

وقال هورنر لموقع "أوتوسبورت": "عندما ظهرت الكاميرات للمرة الأولى، كان كل شيء حقيقيًا للغاية. لكن مع مرور المواسم، كان بإمكانك الشعور بأن الاهتمام بالمظهر الشخصي للرجال ازداد كثيرًا، وأن الأمر تحول إلى ما يشبه المسرحية بدرجة أكبر".

وأضاف: "لكنني شعرت دائمًا بأنني كنت على طبيعتي، وبالطبع، هؤلاء الأشخاص يصنعون برنامجًا تلفزيونيًا، فيجمعون ساعات طويلة وطويلة من اللقطات، ثم يصبح كل شيء متعلقًا بكيفية المونتاج".

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس وسيريل أبيتبول، المدير الإدري لفريق رينو

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وتابع: "يمكنك أن تجعل شخصًا ما يبدو شريرًا أو بطلًا، أو العكس تمامًا. لقد حقق البرنامج نجاحًا هائلًا لأنه كشف فجأة ما كان يدور خلف الكواليس، وسلط الضوء على المنافسات والشخصيات، بما فيها شخصيات السائقين والأفراد الذين يصنعون هذه الرياضة".

وبلغ الصراع بين هورنر وولف ذروته في عام 2021، عندما خاض ماكس فيرستابن سائق ريد بُل معركة شرسة مع لويس هاميلتون سائق مرسيدس على لقب السائقين.

واصطدم الثنائي عدة مرات، بينما كان فيرستابن يطارد لقبه العالمي الأول، في حين سعى هاميلتون إلى تحقيق رقم قياسي بإحراز لقبه الثامن. وفي الوقت نفسه، اشتد الصراع بين الفريقين على لقب الصانعين.

وانتهى الموسم بختام مثير للجدل في أبوظبي، حيث انتزع فيرستابن اللقب من هاميلتون، مانحًا ريد بُل أول بطولة للسائقين منذ عام 2013، بينما أحرزت مرسيدس لقب الصانعين للمرة الثامنة تواليًا.

وقال هورنر: "توتو منافس قوي للغاية، ومرسيدس فريق ضخم. إن النجاحات التي حققوها هي ما جعل لقب 2021 أكثر أهمية بالنسبة إلينا".

وأردف: "لكنه عاطفي وتنافسي وطموح، وقد استمتعنا بهذه المنافسة. أكن احترامًا كبيرًا لما فعله وما حققه، لكنني أعتقد أن المنافسة ضرورية في جميع الرياضات. لا يمكنكم أن تكونوا جميعًا أفضل الأصدقاء طوال الوقت، فهذا لا يعكس الواقع. وبالتأكيد، كانت تلك المنافسة وسيلة لتعزيز قناعة الفريق بأن مرسيدس هو الخصم الذي علينا التغلب عليه".

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس وكريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

وأكمل: "كان علينا أن نحاول، بصفتنا شركة تابعة لمؤسسة تصنع مشروبات الطاقة، مواجهتهم والدخول في صراع مباشر معهم".

وشدد هورنر على أن الفورمولا 1 تحتاج إلى منافسات محتدمة في مقدمة الترتيب، على غرار ما شهدته في سنوات سابقة، سواء في صراع آلان بروست مع آيرتون سينا، أو مواجهة جيمس هانت مع نيكي لاودا.

وتؤدي هذه المنافسات دورًا مهمًا في بيع التذاكر وجذب العناوين الرئيسية، كما يحدث في كرة القدم أو الكريكيت. ويرى هورنر أنها نتيجة طبيعية لسعي الفرق إلى تحقيق النجاح.

فقال: "من الجيد وجود المنافسة، طالما أنها لا تتحول إلى خلافات شخصية. إنها صحية في الرياضة، سواء تعلق الأمر ببيب غوارديولا وجوزيه مورينيو، أو أليكس فيرغسون وآرسين فينغر. المنافسة تمنح الرياضة مزيدًا من الحماس، وأعتقد أيضًا أن الفريق يحتاج إلى شعلة متقدة داخله إذا أراد الفوز".

واختتم: "الفورمولا 1 واحدة من أكثر الرياضات تنافسية وصعوبة في العالم، وأنت تطلب من الأشخاص القيام بأمور استثنائية والوصول إلى أقصى حدودهم، وهو ما يؤثر في حياتهم العائلية والوقت الذي يقضونه في المنزل، لأن طبيعة هذه الرياضة لا تتيح كثيرًا من الوقت للحياة الاجتماعية. لذلك، أنت تحشد مجموعتك حول فكرة أن هذا هو الخصم الذي يجب التغلب عليه، وإذا تمكنت من اكتشاف نقطة ضعف لديه، فسترى كيف ينعكس ذلك على كل شيء".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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