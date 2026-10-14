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كريستيان هورنر يشكك في هوية ريد بُل الحالية مع لورون ميكيز: "لم يعد هنالك ذلك التمرّد الإيجابي"

انتقد هورنر هوية ريد بُل بعد إقالته، ملمحًا إلى أن الفريق تخلى عن إرثه القائم على التمرد وتجاوز القواعد التقليدية.

منشور: 14-10-2026

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كريستيان هورنر، فريق ريد بول ريسينغ

الصورة من قبل: جيمس ساتون

على مدار عقدين، رسّخت ريد بُل هويتها باعتبارها الفريق المتمرد على الأعراف التقليدية في الفورمولا 1. فقد تأسس الفريق على يد الملياردير النمساوي الراحل ديتريش ماتشيتز، وأداره كريستيان هورنر بقبضة حديدية من جدار الحظائر، معتمدًا على تحدي ما اعتبرته شركات السيارات التقليدية مستحيلًا، وصولًا إلى المشروع الجريء المتمثل في إنشاء قسم ريد بُل لتصنيع وحدات الطاقة عام 2021.

لكن بعد أكثر من عام على إقالته الحاسمة في يوليو 2025، وجّه هورنر انتقادات لاذعة إلى الهوية الحالية للفريق. ففي حديثه إلى صحيفة "ذا غارديان"، ألمح مدير الفريق السابق إلى أن الروح المتمردة التي قادت ريد بُل إلى إحراز 14 لقبًا عالميًا قد تراجعت في ظل إدارة الرئيس التنفيذي أوليفر مينتسلاف، وخليفته على جدار الحظائر لورون ميكيز.

هورنر: "الأمور مختلفة قليلًا الآن"

خلال فترة توليه المسؤولية، دخل هورنر مرارًا في صدامات مع التسلسل الإداري التقليدي ومديري الفرق المنافسة، مستفيدًا من صورة شركة مشروبات طاقة خاصة تتحدى عمالقة صناعة السيارات العريقة. لكن هورنر يرى أن هذه الروح فقدت جانبًا كبيرًا من حدتها عند النظر إلى وضع الفريق اليوم.

وقال هورنر: "لطالما كانت ريد بُل الفريق المتمرد الذي يدفع الحدود إلى أقصى مدى. لم يكن هناك سوى ريد بُل لتقدم على خطوة مجنونة كهذه، ببناء محرك جديد تحت مظلة شركة مصنّعة للمشروبات الغازية. كانت فلسفتها تقوم على رفض الامتثال للأعراف وإحداث تغيير جذري. لكن الأمور مختلفة قليلًا الآن".

ويعكس هذا التحول التباين الواضح بين الدعم الكامل الذي قدمه ماتشيتز لهورنر، مع منحه مساحة واسعة من الاستقلالية، وبين الهيكل الإداري الأكثر مركزية الذي فرضه مينتسلاف بعد وفاة ماتشيتز في أواخر عام 2022.

وفي غياب شخصية واحدة تتولى إدارة الجوانب الرياضية والتجارية باستقلالية كاملة، تحولت هوية الفريق، وفقًا لهذا الطرح، من منافس مرن ومتمرد إلى مؤسسة مؤسسية أكثر تقيدًا بالهياكل الإدارية.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولوران ميكيز، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: صور غيتي

هورنر يتهرب من تقييم ميكيز وعلاقته بفيرستابن

ازدادت حدة انتقادات هورنر عندما طُرح عليه سؤال بشأن موازين القوى الداخلية التي تحكم الفريق حاليًا. فعندما سُئل مباشرة عن الشخص الذي يمسك فعليًا بزمام الأمور، سواء كان لورون ميكيز، مديره الرياضي السابق الذي استقطبه إلى منظومة ريد بُل، أم بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن، كان رد فعله لافتًا.

وقال هورنر ضاحكًا: "لن أنجر إلى هذا النقاش". ثم أضاف، في إجابة اتسمت بالحذر: "في نهاية المطاف، أوليفر مينتسلاف هو الشخصية الأعلى منصبًا، ومن الواضح أن ماكس يمثل عنصرًا بالغ الأهمية للفريق. أنا من عيّن لورون، لكنني لا أستطيع الحكم على طريقة إدارته للأمور".

ومن خلال تجاوزه الحديث عن سلطة ميكيز على جدار الحظائر، وتسليطه الضوء على المكانة الإدارية الأعلى لمينتسلاف والنفوذ الكبير الذي يتمتع به فيرستابن داخل الفريق، عزز هورنر بصورة غير مباشرة الشكوك بشأن مدى امتلاك مدير الفريق الحالي سلطة اتخاذ القرارات بشكل منفرد، وهي الصلاحيات التي تمتع بها هورنر طوال 20 موسمًا.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وكريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

نجاح وحدات الطاقة بطعم مرير

يزيد من حدة هذا التوتر الانتعاش التقني الذي تشهده ريد بُل مؤخرًا. فقد حقق فيرستابن انتصارين في البحرين وسنغافورة باستخدام أول وحدة طاقة يصنعها الفريق بالكامل داخليًا، لتبدأ ثمار أحد أهم المشاريع التي عمل عليها هورنر في مراحله الأخيرة بالظهور، ولكن من دونه داخل الفريق.

وكشف هورنر أن مينتسلاف تواصل معه للاعتراف بدوره التأسيسي في المشروع، لكن الأثر العاطفي لإقالته لا يزال حاضرًا.

وقال هورنر: "أصبحت علاقتي بأوليفر مينتسلاف جيدة إلى حد معقول. لقد اتصل بي قبل أيام وشكرني على كل ما قدمته للمحرك".

لكنه أقرّ قائلًا: "شعرت بألم كبير، وكأنني حُرمت من فرصة رؤية وحدة الطاقة التي عملنا على تطويرها تحقق الانتصارات".

ومع اقتراب موسم 2026 من نهايته، وخوض ريد بُل معركة شرسة لمحاولة الحفاظ على تفوقها على فيراري ومرسيدس، تترك تصريحات هورنر سؤالًا معلقًا في ميلتون كينز: هل يستطيع الفريق، بعد تحوله إلى مؤسسة أكثر مركزية، مواصلة الهيمنة على البطولات من دون العقلية الحازمة والمتمردة التي صنعت نجاحه؟

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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