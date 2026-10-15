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كريستيان هورنر يسخر من غونتر شتاينر: "لم يحقق أية منصة تتويج في الفورمولا 1!"

عمل هورنر وشتاينر معًا في السابق، وبينما حقق الأول نجاحات كبيرة في الفورمولا 1 مع ريد بُل، واجه الثاني مهمة أكثر صعوبة بصفته مديرًا لفريق هاس.

منشور: 15-10-2026

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غونتر شتاينر

الصورة من قبل: كيم إيلمان صور جيتي





موتورسبورت.كوم "برايم"



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وجّه كريستيان هورنر سخرية لاذعة إلى غونتر شتاينر، بعدما حقق الأخير شهرة واسعة بفضل وثائقي "قد للنجاة" الشهير على نتفليكس، رغم افتقاره إلى النجاحات في الفورمولا 1.

وتولى شتاينر إدارة فريق هاس المتواضع بين عامي 2014 و2023، حيث أنهى الفريق البطولة في المركز الأخير مرتين، بينما كانت أفضل نتيجة له المركز الخامس في ترتيب الصانعين عام 2018، قبل رحيل شتاينر عن منصبه.

وكان أبرز إنجازاته بلا شك انتزاع كيفن ماغنوسن البول بوزيشن بصورة مفاجئة خلال جائزة البرازيل الكبرى الممطرة عام 2022، في حين كانت النجاحات الأخرى قليلة ومتباعدة.

لكن ذلك لم يمنع شتاينر من اكتساب شعبية هائلة بفضل وثائقي "قد للنجاة"، إذ نجح سريعًا في جذب الجماهير بشخصيته الصريحة واستخدامه المتكرر للألفاظ النابية.

ووصل الأمر إلى إصدار الإيطالي كتابًا بعنوان "سيرفايفينغ تو درايف"، ما يعكس حجم استفادته من مسلسل نتفليكس، حتى إنه يمكن القول إنه أصبح أكثر شهرة بفضل البرنامج مقارنة بعمله الفعلي.

وقال هورنر، مدير ريد بُل السابق الذي حقق مع الفريق 14 لقبًا عالميًا في الفورمولا 1، في حديثه إلى موقع "أوتوسبورت": "هؤلاء الأشخاص يصنعون برنامجًا تلفزيونيًا، ولذلك يصورون ساعات وساعات طويلة من اللقطات، ثم يصبح كل شيء متعلقًا بطريقة المونتاج".

وأضاف: "يمكنك أن تجعل شخصًا ما يبدو شريرًا أو بطلًا، أو العكس تمامًا. لقد حقق البرنامج نجاحًا هائلًا لأنه كشف فجأة بعض المنافسات والشخصيات، بما فيها شخصيات السائقين وبعض الأفراد البارزين".

وتابع ساخرًا: "لقد بنى غونتر شتاينر مسيرة مهنية كاملة بفضل ذلك البرنامج. أعني، لا أعتقد أنه حقق أية منصة تتويج في الفورمولا 1!".

وأكمل: "لكن هذا أمر جيد بالنسبة إليه. إنه شخصية مميزة، وكان مخيفًا بعض الشيء عندما عمل معنا، لكن البرنامج نجح في جذب قاعدة جماهيرية جديدة تمامًا إلى الرياضة، وهو أمر رائع".

هذا وبدأت مسيرة شتاينر المهنية بصفته ميكانيكيًا في بطولة العالم للراليات، قبل انتقاله إلى الفورمولا 1 عام 2001 لتولي منصب المدير الإداري لفريق جاغوار، الذي غادره في نهاية عام 2002.

وانضم شتاينر، البالغ من العمر الآن 61 عامًا، إلى ريد بُل التي استحوذت على فريق جاغوار، خلال موسمها الأول عام 2005، حيث تولى منصب مدير العمليات التقنية، لكنه استمر في هذا الدور لموسم واحد فقط.

وجاء ذلك بسبب انضمام المصمم الأسطوري أدريان نيوي إلى الفريق، ما دفع شتاينر إلى الانتقال إلى قسم ريد بُل المشارك في بطولة ناسكار بصفته مديرًا تقنيًا، حيث بقي حتى عام 2008.

واستعاد هورنر تفاصيل لقائه الأول بشتاينر قائلًا: "عندما وصلت إلى ريد بُل، قالوا لي إننا وظفنا شخصًا أوصى به نيكي لاودا، وكان يعمل سابقًا في جاغوار، واسمه غونتر شتاينر".

وأردف: "لم أكن قد سمعت عنه من قبل، وعندما بحثت عنه على الإنترنت، بدا مخيفًا إلى حد ما. كان ذلك انطباعي الأول، ثم وصل غونتر إلى الفريق. بعد ذلك، أصبح مسؤولًا عن سيارة آر بي 2، التي كانت مزودة بمحرك فيراري، وكانت ترتفع حرارتها حتى عند درجة حرارة تبلغ نحو ثلاث درجات مئوية خلال اختبار أولي على حلبة سيلفرستون. وصل أدريان نيوي بعد ذلك بفترة قصيرة وقال: حسنًا، لننسَ تلك السيارة. ثم انتقل غونتر داخل منظومة ريد بُل للعمل على مشروع ناسكار الذي كان قد بدأ للتو، وكان ذلك بمثابة انتقاله إلى عالم سباقات السيارات الأمريكية".

ويشغل شتاينر حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لفريق تيك 3 المشارك في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، وهو الفريق الوحيد التابع لكاي تي ام على شبكة الانطلاق. ويحتل الفريق حاليًا المركز الثامن في ترتيب الفرق لموسم 2026 برصيد 139 نقطة.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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