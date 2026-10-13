فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

كريستيان هورنر يحمل وفاة ديتريش ماتيشيتز مسؤولية النهاية "المؤلمة" لمسيرته في الفورمولا 1

كسر هورنر صمته بشأن إقالته "القاسية" من ريد بُل، وألقى باللوم على التحولات الإدارية التي أعقبت وفاة مؤسس الشركة.

منشور: 13-10-2026

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كريستيان هورنر، فريق ريد بول ريسينغ

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

بعد أكثر من عام على رحيله المفاجئ والمثير للجدل عن جدار الصيانة لفريق ريد بُل ريسينغ في يوليو 2025، بدأ مدير الفريق السابق كريستيان هورنر أخيرًا الكشف عن الظروف الدقيقة التي أحاطت بإقالته.

وفي مقابلة مع صحيفة "ذا غارديان"، وضع المسؤول البالغ 52 عامًا حدًا للشائعات المتداولة في كواليس البطولة، محملًا التحول الكبير في موازين القوى داخل الشركة، عقب وفاة مؤسس ريد بُل الملياردير ديتريش ماتيشيتز في أواخر عام 2022، مسؤولية رحيله.

هورنر أُقيل من دون إبداء أسباب

رغم قيادته ريد بُل خلال حقبتين من الهيمنة القوية على الفورمولا 1، الأولى مع سيباستيان فيتيل والثانية مع ماكس فيرستابن، وحصده ستة ألقاب في بطولة الصانعين وثمانية ألقاب في بطولة السائقين، أكد هورنر أن القيادة النمساوية الجديدة أطاحت به من دون تقديم مبرر واضح.

وقال هورنر لصحيفة "ذا غارديان"، عندما سُئل عن سبب إنهاء مسيرته التي امتدت 20 عامًا بصورة مفاجئة: "أعتقد أن هناك شعورًا بأن قدرًا كبيرًا من السيطرة كان في يديّ، لكنني لم أتلقَّ سببًا حقيقيًا".

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ونفى هورنر صراحةً الشائعات التي ربطت إقالته بخلافات داخلية مع ماكس فيرستابن أو والده يوس، المعروف بمواقفه الصريحة.

حيث قال: "لا، كان ذلك قرارًا من ريد بُل. بعد وفاة ديتريش، تغيرت الأمور على مستوى القيادة".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ودانيال ريكاردو، فريق ريد بول ومدير الفريق كريستيان هورنر

الصورة من قبل: صور غيتي

نهاية "قاسية" لحقبة امتدت 20 عامًا

جاء توقيت إقالة هورنر صعبًا للغاية على المستوى الشخصي، إذ توفيت بيفرلي ألين، شريكته السابقة ووالدة ابنته أوليفيا، بعد صراع مع سرطان العين، وذلك قبل أيام قليلة فقط من إبلاغه بقرار إبعاده عن الفريق.

ومع مروره بفترة حزن شخصية، إلى جانب حجم العمل الذي أسهم به في تأسيس قسم وحدات الطاقة التابع لريد بُل، أقر هورنر بأن الطريقة الباردة التي أُنهيت بها مسيرته كانت صعبة للغاية على الاستيعاب.

وقال: "شعرت بأن النهاية بهذه الطريقة كانت قاسية وحزينة على نحو خاص. كان الأمر مؤلمًا، مؤلمًا للغاية. لم أستوعب ما حدث فعليًا إلا بعد شهر، لأنني ركزت مباشرة بعد ذلك على دعم ابنتي خلال فترة مروعة".

وفي انتقاد مبطن للإدارة الحالية لريد بُل، بقيادة أوليفر مينتسلاف، ولخليفته في أروقة البطولة لورون ميكيز، ألمح هورنر إلى أن الولاء والتعامل الإنساني أصبحا يتراجعان سريعًا في عالم الفورمولا 1 الحديث.

وقال بنبرة انتقادية: "التاريخ يعيد نفسه. ليست كل الفرق تتصرف بهذه الطريقة. هناك فرق كثيرة لم تحقق النتائج المطلوبة على مر السنين، لكنك لا ترى القسوة نفسها التي شهدتها عند رحيلي. لقد حققنا البول بوزيشن في السباق السابق".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وكريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

تجاوز الإقالة

رغم اعترافه بالتأثير العاطفي الكبير لفقدان الفريق الذي ساهم في تحويله من مشروع ناشئ يضم 400 موظف إلى مؤسسة ضخمة يعمل فيها 2200 شخص، أكد هورنر أنه تمكن في نهاية المطاف من الوصول إلى حالة من التصالح مع نفسه بعيدًا عن أجواء البطولة.

وكشف أنه أعاد بناء "علاقة معقولة" مع مينتسلاف، الذي اتصل به مؤخرًا لشكره على وضع الأسس التي ساعدت الفريق على تحقيق أول انتصار له بمحرك مستقل بالكامل في البحرين.

كما أوضح هورنر أن ابتعاده عن الصراعات السياسية المتواصلة في الفورمولا 1 منحه فترة من الراحة الذهنية، لم يكن يتوقعها، رغم أن الظروف فرضت عليه هذا الابتعاد.

وقال عن رحيله: "كان العامان الأخيران صعبين إلى حد كبير، لكن تلك كانت فترة حساسة على نحو خاص. كانت لديّ ابنة تبلغ 11 عامًا تحاول تجاوز حزنها على فقدان والدتها. لم يكن هناك شيء أهم من ذلك".





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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