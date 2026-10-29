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كريستيان هورنر يتحدث عن اتهامات السلوك غير اللائق خلال فترة عمله مع ريد بُل

تطرق كريستيان هورنر للحديث عن الاتهامات التي وُجهت إليه خلال فترة توليه إدارة فريق ريد بُل، وذلك في مقابلة جديدة بعد أكثر من عام على رحيله.

منشور: 29-10-2026

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كريستيان هورنر

الصورة من قبل: أوتوسبورت

لا تزال الاتهامات التي أحاطت بالأشهر الأخيرة لكريستيان هورنر مع ريد بُل تثير تساؤلات الجماهير، رغم تبرئته من ارتكاب أي مخالفات. والآن، وبعد مرور 15 شهرًا على رحيله عن الفريق، كسر هورنر صمته أخيرًا بشأن تلك الفترة.

وخلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة أستراليا"، تناول مدير الفريق السابق هذه الاتهامات بنبرة حازمة، مؤكدًا تمسكه بموقفه الرافض لها.

الاتهامات

في ديسمبر 2023، تقدمت موظفة بشكوى رسمية ضد هورنر، اتهمته فيها بسلوك غير لائق ومحاولة السيطرة عليها. وبعد تحقيق مستقل واسع النطاق أجراه محامٍ متخصص من خارج الشركة، أعلنت شركة ريد بُل "جي إم بي إتش" في 28 فبراير 2024 تبرئة هورنر من أية مخالفات.

لكن القصة لم تنتهِ عند هذا الحد. فبعد أقل من 24 ساعة على تبرئته، سُرّب بريد إلكتروني مجهول يتضمن ملفًا يحتوي على 79 لقطة شاشة مزعومة لمحادثات عبر تطبيق "واتساب" بين هورنر وصاحبة الشكوى، ووصلت تلك المواد إلى مئات الصحفيين ومديري الفرق ومسؤولي الاتحاد الدولي للسيارات.

ولا يزال هورنر متمسكًا بموقفه الرافض للاتهامات. حيث قال بحزم خلال المقابلة: "أنكر جميع الاتهامات التي وُجهت إليّ".

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بعد التبرئة الأولى، تقدمت صاحبة الشكوى باستئناف رسمي، ما أدى إلى فتح تحقيق ثانٍ. وفي 8 أغسطس 2024، أعلنت شركة ريد بُل "جي إم بي إتش" أن محاميًا مستقلًا آخر رفض الاستئناف أيضًا، ليُبرّأ هورنر للمرة الثانية.

وعندما سُئل عما إذا كان يشعر بالندم أو يتمنى لو تعامل مع تلك الفترة المضطربة بطريقة مختلفة، لم يتردد هورنر في الرد، قائلًا: "أعتقد أنه كُتب وقيل ما يكفي عن هذا الموضوع... وبالنسبة إليّ، فإن الأمر يتعلق الآن بالتطلع إلى الأمام بدلًا من العودة إلى الماضي".

وأضاف: "لذلك، لا أشعر بأي ندم. كما قلت، اتبعت الإجراءات، وآمنت بها، ورُفضت الشكوى مرتين. عليك المضي قدمًا والتركيز على التحديات المقبلة في حياتك ومسيرتك المهنية، وبالطبع على أولويات عائلتك".

ثمن الشهرة

طوال تلك الأزمة، أظهر هورنر وزوجته، جيري هاليويل، العضوة السابقة في فرقة "سبايس غيرلز"، موقفًا موحدًا، وظهر ذلك بوضوح عندما سارا متشابكي الأيدي في منطقة الحظائر خلال جائزة البحرين الكبرى لعام 2024، مباشرة بعد تسريب المواد المجهولة إلى وسائل الإعلام.

وعند استرجاع تلك الفترة، أرجع هورنر جانبًا كبيرًا من الاهتمام الإعلامي المبالغ فيه إلى زواجه من شخصية شهيرة، وإلى مكانته الإعلامية المتزايدة بفضل مسلسل نتفليكس الوثائقي "القيادة للبقاء".

واعترف هورنر قائلًا: "من الطبيعي أن يحظى شخص عام، أو ثنائي معروف، باهتمام وسائل الإعلام، وقد كان هذا الاهتمام كبيرًا خلال تلك الفترة".

وتابع: "فجأة، تنتقل من الصفحات الخلفية إلى الصفحات الأولى... والزواج من إحدى عضوات فرقة سبايس غيرلز لم يساعد في ذلك. بل أدى فجأة إلى تضخيم القصة بصورة هائلة".

وفي نهاية المطاف، استغنت ريد بُل عن خدمات هورنر في يوليو 2025، عقب سلسلة من صراعات النفوذ الداخلية وتراجع الأداء على الحلبة، لكن لا يزال من المتوقع أن يعود إلى أروقة الفورمولا 1 بطريقة أو بأخرى.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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