فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

كريستيان هورنر: كيمي أنتونيللي "استحق" أن يصبح السائق الأول لمرسيدس

يعتقد كريستيان هورنر أن كيمي أنتونيللي، الذي بات قريبًا من التتويج بلقب بطولة العالم للفورمولا 1، استحق الحصول على مكانة السائق الأول في مرسيدس بعد موسمه المهيمن في عام 2026.

منشور: 20-10-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: سام باجنال

يرى كريستيان هورنر أن كيمي أنتونيللي، الذي يقترب من أن يصبح بطل العالم في الفورمولا 1، استحق أن يتحول إلى السائق الأول بلا منازع في مرسيدس، بعد الأداء المهيمن الذي قدمه خلال موسم 2026.

ويتقدم السائق الإيطالي البالغ من العمر 20 عامًا بفارق 102 نقطة على زميله جورج راسل، صاحب المركز الثاني، مع تبقي ست جولات على نهاية الموسم، ما يعني أن بإمكانه حسم اللقب في الجولة المقبلة بأوستن.

وحقق أنتونيللي هذا التقدم في موسمه الثاني فقط في الفورمولا 1، بعدما صعد إلى منصة التتويج 14 مرة، من بينها ثمانية انتصارات، كما تفوق على راسل الذي دخل موسم 2026 باعتباره المرشح الأبرز للفوز باللقب.

ويرى هورنر أن أنتونيللي هو الرجل المناسب لقيادة مرسيدس المهيمنة إلى الأمام إذا ظهر منافس من فريق آخر، وسط نقاش مستمر حول ما إذا كان ينبغي للفرق منح الأفضلية لأحد سائقيها.

وكان فريق ريد بُل بقيادة هورنر يميل في كثير من الأحيان إلى اعتماد سائق أول خلال فترة توليه منصب مدير الفريق بين عامي 2005 و2025، بدءًا من سيباستيان فيتيل، ثم ماكس فيرستابن، اللذين أحرز كل منهما أربعة ألقاب في بطولة العالم.

وعلى سبيل المثال، اتبعت مكلارين نهجًا مختلفًا في العام الماضي مع أوسكار بياستري ولاندو نوريس، الذي تُوّج باللقب في نهاية المطاف، إذ عاملت السائقين على قدم المساواة، وكادت أن تخسر البطولة لصالح فيرستابن.

وأشار هورنر أيضًا إلى ما حدث في عام 1986، عندما قدمت ويليامز سيارة "إف دبليو 11" الفائزة بلقب المصنّعين، بقيادة نايجل مانسيل ونيلسون بيكيه، لكنهما خسرا لقب السائقين لصالح آلان بروست سائق مكلارين.

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل السابق

الصورة من قبل: أوتوسبورت

وقال هورنر في حديثه لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "من الصعب جدًا إرضاء الجميع طوال الوقت. عليك فقط أن تكون صريحًا وأن تتمسك بالمبادئ، وأن تسأل نفسك: ما الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها هنا؟".

وأضاف: "في نهاية المطاف، يأتي الفريق أولًا، والسائقون في النهاية متعاقدون معه. ومن غير الواقعي أن تعد كلا السائقين بأنهما سيتمكنان من الفوز ببطولة العالم".

وتابع: "في نهاية المطاف، سيكون هناك سائق يفرض تفوقه على الحلبة. يحصل كلاهما على الفرصة نفسها والمعدات نفسها، لكنك تكسب الاحترام والمكانة داخل الفريق من خلال ما تقدمه على الحلبة".

وأردف: "هذا ما يحدث مع كيمي أنتونيللي في الوقت الحالي. إنه يكتسب هذه المكانة داخل الفريق بفضل ما يقدمه على الحلبة. وإذا دخل في صراع محتدم مع منافس من فريق آخر، فسيتعين على الفريق اتخاذ موقف واضح. وإلا، فسيخاطر بخسارة البطولة بالطريقة التي ربما خسرت بها ويليامز اللقب عندما تنافس مانسيل وبيكيه ضد بروست قبل كل تلك السنوات. الأمر يتعلق ببساطة بالطريقة التي تحدد بها نهجك في المنافسة".

وربما تعود دوافع ريد بُل لاعتماد سائق أول إلى موسم 2010، عندما كان فيتيل وزميله مارك ويبر يتصادمان مرارًا خلال تنافسهما على اللقب.

وكاد ذلك أن يمنح فرناندو ألونسو سائق فيراري فرصة حسم البطولة، لكن فيتيل فرض تفوقه على ويبر ابتداءً من عام 2011، قبل أن يكرر فيرستابن الأمر نفسه أمام زملائه المختلفين في الفريق.

وأكمل هورنر: "ما تعلمته في البدايات هو أننا كنا فريقًا شابًا، وبدأنا للتو في تحقيق الانتصارات، ثم ارتفعت فجأة الضغوط والتوقعات المصاحبة للفوز".

واختتم: "تسلطت الأضواء علينا، وبدأت وسائل الإعلام تراقبنا عن كثب، وأصبح كل شيء يخضع للتحليل بأدق التفاصيل. وكان علينا التمسك بمبادئنا. لا يمكنك إرضاء الجميع طوال الوقت، بل عليك القيام بما يصب في مصلحة الفريق. كانت هذه وظيفتي. لقد عُيّنت لتحقيق الأفضل لصالح ريد بُل ريسينغ، وهذا يعني الفوز".

اقرأ أيضاً:

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق هورنر يكشف مفاجأة: "عُرض عليّ منصب مدير فريق مرسيدس"

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

مرسيدس





هورنر يكشف مفاجأة: "عُرض عليّ منصب مدير فريق مرسيدس"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



21 س



هورنر يكشف مفاجأة: "عُرض عليّ منصب مدير فريق مرسيدس"





راسل: "علينا حلّ مشاكل التحديثات في أسرع وقت ممكن"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



راسل: "علينا حلّ مشاكل التحديثات في أسرع وقت ممكن"





بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

أحدث الأخبار





كريستيان هورنر: كيمي أنتونيللي "استحق" أن يصبح السائق الأول لمرسيدس



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



كريستيان هورنر: كيمي أنتونيللي "استحق" أن يصبح السائق الأول لمرسيدس





فرق الموتو جي بي تتلقى تأكيدات بشأن إقامة جائزة قطر الكبرى في موعدها



موتو جي بي



MGP موتو جي بي 3 س



فرق الموتو جي بي تتلقى تأكيدات بشأن إقامة جائزة قطر الكبرى في موعدها





هورنر يكشف مفاجأة: "عُرض عليّ منصب مدير فريق مرسيدس"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



21 س



هورنر يكشف مفاجأة: "عُرض عليّ منصب مدير فريق مرسيدس"





فيرستابن يمزح: سأحتاج إلى "عمود فقري جديد" بسبب حلبة أوستن المليئة بالمطبّات



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



22 س



فيرستابن يمزح: سأحتاج إلى "عمود فقري جديد" بسبب حلبة أوستن المليئة بالمطبّات

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل أوتوسبورت



فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد





"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل ستيوارت كودلينغ



"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى





فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة أذربيجان الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟





جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل كتاب أوتوسبورت



جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك