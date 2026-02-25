تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

كريستيان هورنر: تبديل لاوسون وتسونودا في 2025 "لم يكن خياري"

قال كريستيان هورنر إن قرار ريد بُل في مطلع موسم 2025 بالاستغناء عن ليام لاوسون ووضعه في ريسينغ بولز بعد جولتين فقط واستبداله بيوكي تسونودا لم يكن قراره.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: كلايف ماسون - صور جيتي

أكد كريستيان هورنر الرئيس التنفيذي السابق ومدير فريق ريد بُل ريسينغ أن تبديل ليام لاوسون بيوكي تسونودا في بداية موسم 2025 لم يكن خياره.

وكان قد تأكد في نهاية عام 2024 أن سيرجيو بيريز، الذي كان مع فريق ميلتون كينز منذ 2021، سيُستبدل بالنيوزيلندي لاوسون لموسم 2025. وبعد أن شغل المقعد إلى جانب بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن، شارك لاوسون في جولتين فقط قبل أن يتم خفضه إلى ريسينغ بولز، بينما أخذ تسونودا مكانه قبل جائزة اليابان الكبرى.

وجاء القرار صادمًا، إذ لم يحصل لاوسون سوى على جائزتين كبرتين وسباق قصير واحد على حلبات لم يتسابق عليها من قبل لإثبات نفسه في المقعد. وقد أوضح هورنر، متحدثًا في الموسم الثامن القادم من سلسلة "قد للنجاة" على نتفليكس، إن القرار لم يصدر عنه.

اقرأ أيضاً:

حيث قال: "لم يكن خياري. كنت دائمًا أتعرض للضغط لاختيار سائقين من برنامج السائقين الناشئين. كان هيلموت عنصرًا رئيسيًا في ذلك".

وبعد 20 عامًا كرئيس تنفيذي ومدير لفريق ريد بُل ريسينغ، تم استبدال هورنر أيضًا في منصبه بمدير فريق ريسينغ بولز السابق لورون ميكيز. وذلك بعد رحلة قال عنها هورنر: "الواقع أنه خلال العشرين عامًا الماضية، في الأيام الجيدة والسيئة، كانت رحلة ملحمية".

ومنذ رحيله، ظهرت شائعات لا حصر لها تربط هورنر بالعودة إلى البطولة، رغم عدم تأكيد أي شيء حتى الآن.

إذ أضاف قائلًا: "لم أتخيل يومًا أن أكون في هذا الموقف. بالطبع، رد فعلك الفوري عندما تُقدَّم لك صفعة كهذه يكون: اللعنة عليهم. لقد تم أخذ شيء ثمين جدًا مني، ولم يكن ذلك خياري".

شاهد المزيد