فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

كريستيان هورنر أراد ضم فرناندو ألونسو وشارل لوكلير إلى ريد بُل

كشف مدير ريد بُل السابق كيف تم إحباط محاولاته للتعاقد مع ألونسو ولوكلير.

منشور: 15-10-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل وفرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

كان من الممكن أن ينضم فرناندو ألونسو أو شارل لوكلير إلى ريد بُل في موسم 2025، لكن كريستيان هورنر كشف أنه كان يرغب في التعاقد مع كليهما بالقدر نفسه.

ويتناول كتاب هورنر المرتقب، "درايف"، كيف اصطدم مدير الفريق السابق بعقبات عندما حاول العثور على سائق جديد لمجاورة ماكس فيرستابن. ويقول هورنر، الذي أدار ريد بُل على مدار عقدين قبل رحيله في يوليو 2025، إن هيلموت ماركو كان العقبة الرئيسية أمامه، مؤكدًا أنه لا يعتقد أن فيرستابن كان له أي دور في الصعوبات التي واجهها.

وعانى سيرجيو بيريز في المراحل الأخيرة من مسيرته مع الفريق المتمركز في ميلتون كينز. ورغم مساهمته في تحقيق ريد بُل أول ثنائية لها في ترتيب بطولة السائقين، تراجع مستواه سريعًا خلال موسم 2024.

وكتب هورنر: "كان مستوى سيرجيو بيريز مختلفًا تمامًا عن السائق الذي عرفناه في المواسم السابقة. لذلك، قررت البحث عن بديل محتمل".

ألونسو أبدى رغبته، لكن معسكر فيرستابن رفض الفكرة على ما يبدو

كان الاسم الأول الذي وصل إلى مكتب هورنر هو فرناندو ألونسو، الذي كان يقود لأستون مارتن آنذاك، ولا يزال مستمرًا معه. ووفقًا لمذكرات هورنر، فقد أكد السائق الإسباني اهتمامه بالانضمام إلى ريد بُل خلال جائزة اليابان الكبرى لعام 2024.

وقال هورنر: "خلال جائزة اليابان الكبرى، أخبرني فرناندو بأنه يرغب بشدة في القيادة إلى جانب ماكس في الموسم التالي. وبعد ذلك، أوضح هيلموت ماركو، على ما يبدو نيابة عن إدارة فيرستابن، أنهم لم يكونوا راضين عن هذه الفكرة".

إنها طريقة لافتة لخسارة صفقة محتملة بالنسبة إلى مدير فريق يسعى إلى اختيار السائق الذي يريده.

لوكلير ولاوسون وساينز

بعد ذلك، وجّه هورنر اهتمامه نحو شارل لوكلير، قائلًا: "اعتقدت أنه قد يكون السائق المثالي لنا".

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وأضاف: "كان سريعًا وقويًا في اللفة الواحدة، ويتمتع بشخصية مصممة. صحيح أنه كان يرتكب خطأ بين الحين والآخر، وكانت ريد بُل تستفيد من ذلك، لكنه لم يكن ينتقد فيراري مهما كانت الظروف. كان شارل لاعبًا جماعيًا، وشعرت بأنه قادر على سد الفجوة إذا واصل سيرجيو التراجع. علاوة على ذلك، بدا محبطًا في فيراري".

لكن الرد جاء مطابقًا لما حدث مع ألونسو. وكتب هورنر: "بعد ذلك بوقت قصير، أخبرني هيلموت أن عليّ نسيان شارل أيضًا. وكما حدث مع فرناندو، لم يكن الأمر ليحدث".

أما ما كشفه هورنر بعد ذلك، فيُعد من أبرز ما ورد في الكتاب، لأنه يستبعد فيرستابن من المسؤولية عن إحباط الصفقتين.

حيث قال: "أدركت فورًا أن ذلك القرار لم يصدر عن ماكس. لكن شخصًا ما قرر في مكان ما أن هذه الخطوة ليست مناسبة لريد بُل. شعرت بخيبة أمل". ولم يكشف هورنر عن هوية ذلك الشخص.

وبعد استبعاد الاسمين الكبيرين، اتجه المقعد إلى أحد سائقي الفريق، ليام لاوسون. لكن هورنر لم يكن مقتنعًا بهذا الاختيار، إذ كتب قائلًا: "لم أشعر بالارتياح تجاه ذلك القرار. كان شابًا قليل الخبرة، ولم يكن قد خاض سوى 11 سباقًا في الفورمولا 1، ومع ذلك كنا نطلب منه الكثير".

ولم يستمر لاوسون سوى سباقين قبل أن تعيده ريد بُل إلى فريقها الشقيق، لكن هورنر لم يندم على موقفه، مضيفًا: "لكن في الواقع، لم يكن ينبغي ترقيته من الأساس".

وهناك اسم آخر ورد في الكتاب، وهو كارلوس ساينز، الذي زار منزل هورنر قبل إقالته بفترة قصيرة.

وقال هورنر: "جاء لمناقشة إمكانية انتقاله إلى ريد بُل في عام 2026. كان سائقًا متمرسًا في سباقات الجائزة الكبرى، ولاعبًا جماعيًا، وكنت أعلم أنه سيبذل أقصى ما لديه من أجل الفريق".

ومن المهم التذكير بأن هذه رواية هورنر الشخصية للأحداث. لكن وفقًا لما يرويه بنفسه، فإن الرجل الذي كان يتولى رسميًا إدارة الفريق لم يكن صاحب القرار النهائي بشأن هوية السائقين الذين يقودون سياراته. ومن المؤكد أن المزيد من التفاصيل سيظهر لاحقًا.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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