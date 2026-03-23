تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

كولتارد: منافسة راسل وأنتونيللي ستصبح قاسية جدًا

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
كولتارد: منافسة راسل وأنتونيللي ستصبح قاسية جدًا

فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

كروفت يحذر من الضغط على أنتونيللي بعد فوزه في الصين: "اللقب ما يزال مبكرًا جدًا عليه"

حذر ديفيد كروفت من وضع كيمي أنتونيللي تحت ضغط المنافسة على لقب الفورمولا 1 بعد فوزه الأول في الصين.

منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: سام باجنال

يرى ديفيد كروفت معلق سكاي سبورتس فورمولا 1 أنه لا ينبغي لأحد أن يضع أي ضغط على سائق مرسيدس كيمي أنتونيللي في ما يتعلق بلقب السائقين.

وحقق السائق الإيطالي أول انتصار له في الفورمولا 1 خلال جائزة الصين الكبرى، متفوقًا على زميله في مرسيدس جورج راسل، وسائقي فيراري لويس هاميلتون وشارل لوكلير.

ومنذ هذا الفوز، أصبح أنتونيللي، البالغ من العمر 19 عامًا، محور الحديث حول صراع لقب 2026. وحتى الآن، وبعد أول جولتين من الموسم، يحتل المركز الثاني بفارق أربع نقاط فقط خلف راسل متصدر البطولة.

لكن كروفت شدد خلال برنامج Sky Sports F1 Show على أنه لا يجب تحميل السائق الشاب هذا الضغط.

حيث قال: "لا أصدق أنكم تضعون ضغط المنافسة على اللقب على كيمي أنتونيللي الآن".

وأضاف: "لا ينبغي لأحد أن يضعه تحت هذا النوع من الضغط. البطولات تُحسم على مدار 22 جولة هذا العام. الاستمرارية هي الأساس. وهو ينافس السائق الوحيد في العام الماضي الذي أنهى كل سباق حتى خط النهاية".

Watch: اف1 في أسبوع: مرسيدس تكشف أنيابها وفيراري تحاول الضغط.. موسم كارثي لـ فيرستابن وتقلبات أستون مارتن!

وأكمل: "وجورج، كما قال أنتوني ديفيدسون، في قمة مستواه. لكن كيمي سيبقيه تحت ضغط مستمر طوال الموسم. لديه سرعة هائلة وإمكانيات رائعة، لكنه سيرتكب أخطاء".

وأردف: "رأينا ذلك العام الماضي، ليس فقط مع ماكس فيرستابن عندما كان في هذا العمر، بل رأيناه أيضًا مع أوسكار بياستري أمام لاندو نوريس، والفارق بين سائق في موسمه السابع وآخر في موسمه الثالث. يمكنك أن ترى ما تفعله الخبرة، لكن أعتقد أنه في الفريق المناسب. تقوده مرسيدس التي ستدعمه وتطوره، ولديه الأشخاص المناسبون حوله".

واختتم: "سيكون هناك ضغط كبير عليه الآن ليخرج ويفوز على جورج أسبوعًا بعد أسبوع، لكنني لا أرى ذلك يحدث في الوقت الحالي. وإذا حدث، فسيكون أفضل مما نعتقد. لكنه يحتاج فقط إلى التعامل مع كل سباق على حدة".

 

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق دايفيد كولتارد يشكك في تأثير اهتزازات محرك أستون مارتن على السائقين

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

كولتارد: منافسة راسل وأنتونيللي ستصبح قاسية جدًا

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
كولتارد: منافسة راسل وأنتونيللي ستصبح قاسية جدًا

لوكلير: المخاطرة لم تعد "ميزة" مع سيارات 2026

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
لوكلير: المخاطرة لم تعد "ميزة" مع سيارات 2026

شتاينر: "لوكلير سيتفوق على هاميلتون في 2026"

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
شتاينر: "لوكلير سيتفوق على هاميلتون في 2026"

إكليستون: انتقال ويتلي إلى أستون مارتن يمكن تفسيره بسبب واحد فقط

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
إكليستون: انتقال ويتلي إلى أستون مارتن يمكن تفسيره بسبب واحد فقط

