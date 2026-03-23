كروفت يحذر من الضغط على أنتونيللي بعد فوزه في الصين: "اللقب ما يزال مبكرًا جدًا عليه"

يرى ديفيد كروفت معلق سكاي سبورتس فورمولا 1 أنه لا ينبغي لأحد أن يضع أي ضغط على سائق مرسيدس كيمي أنتونيللي في ما يتعلق بلقب السائقين.

وحقق السائق الإيطالي أول انتصار له في الفورمولا 1 خلال جائزة الصين الكبرى، متفوقًا على زميله في مرسيدس جورج راسل، وسائقي فيراري لويس هاميلتون وشارل لوكلير.

ومنذ هذا الفوز، أصبح أنتونيللي، البالغ من العمر 19 عامًا، محور الحديث حول صراع لقب 2026. وحتى الآن، وبعد أول جولتين من الموسم، يحتل المركز الثاني بفارق أربع نقاط فقط خلف راسل متصدر البطولة.

لكن كروفت شدد خلال برنامج Sky Sports F1 Show على أنه لا يجب تحميل السائق الشاب هذا الضغط.

حيث قال: "لا أصدق أنكم تضعون ضغط المنافسة على اللقب على كيمي أنتونيللي الآن".

وأضاف: "لا ينبغي لأحد أن يضعه تحت هذا النوع من الضغط. البطولات تُحسم على مدار 22 جولة هذا العام. الاستمرارية هي الأساس. وهو ينافس السائق الوحيد في العام الماضي الذي أنهى كل سباق حتى خط النهاية".

وأكمل: "وجورج، كما قال أنتوني ديفيدسون، في قمة مستواه. لكن كيمي سيبقيه تحت ضغط مستمر طوال الموسم. لديه سرعة هائلة وإمكانيات رائعة، لكنه سيرتكب أخطاء".

وأردف: "رأينا ذلك العام الماضي، ليس فقط مع ماكس فيرستابن عندما كان في هذا العمر، بل رأيناه أيضًا مع أوسكار بياستري أمام لاندو نوريس، والفارق بين سائق في موسمه السابع وآخر في موسمه الثالث. يمكنك أن ترى ما تفعله الخبرة، لكن أعتقد أنه في الفريق المناسب. تقوده مرسيدس التي ستدعمه وتطوره، ولديه الأشخاص المناسبون حوله".

واختتم: "سيكون هناك ضغط كبير عليه الآن ليخرج ويفوز على جورج أسبوعًا بعد أسبوع، لكنني لا أرى ذلك يحدث في الوقت الحالي. وإذا حدث، فسيكون أفضل مما نعتقد. لكنه يحتاج فقط إلى التعامل مع كل سباق على حدة".