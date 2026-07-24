أدت مشاكل الهيكل وصعوبة حصد النقاط التي واجهها فريق ويليامز خلال النصف الأول من موسم 2026 إلى انتشار تكهنات داخل أروقة الفورمولا 1 بأن كارلوس ساينز نادم على اختياره ويليامز بدلًا من أودي. لكن معلق سكاي سبورتس دايفيد كروفت نفى هذه الادعاءات بشكل قاطع.

ورغم أن ويليامز تحتل حاليًا المركز الثامن في بطولة الصانعين برصيد 11 نقطة بعد بداية صعبة من الناحية التنافسية، شدد كروفت على أنه لا يزال مقتنعًا بصحة قرار ساينز.

ورداً على أسئلة حول الحالة الذهنية الحالية للسائق الإسباني في برنامج قال كروفت: "لا أعتقد أن ساينز نادم على انتقاله إلى ويليامز".

وأضاف: "قد يبدو الوضع أفضل في أودي من الخارج، لكن توقيت دخول سيارة الأمان الافتراضية في سبا ساعد غابرييل بورتوليتو كثيرًا. ويليامز تهدف إلى تخفيف وزن السيارة بحلول سباق باكو، وعندها فقط سيكون قادرًا على المنافسة على المراكز المتقدمة. في تلك المرحلة سنتمكن من تقييم موسم ويليامز بشكل حقيقي".

وأشار المعلق البريطاني المخضرم إلى أن مصنع الفريق في غروف يشهد عملية تحول كبيرة بقيادة مدير الفريق جايمس فاولز، مذكرًا في الوقت نفسه بأن أودي تواجه أيضًا التحديات المعتادة لأي مصنع جديد لوحدات الطاقة.

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فقال: "رغم أن الوضع الحالي يبدو محبطًا بالنسبة لهم، فإنهم ما زالوا ينجحون في استقطاب كفاءات عالية جدًا إلى الفريق".

وتابع: "عملية التحول التي بدأها جايمس فاولز في ويليامز، بالتخلي عن الأساليب القديمة التي سبقت حقبة يوست كابيتو وملكية دوريلتون، هائلة بالفعل".

وأكمل: "كان الفريق بحاجة إلى كسر جميع قواعد العمل السابقة والبدء من الصفر، وهذا ما حدث بالفعل تحت قيادة فاولز. لذلك أستطيع القول إن المستقبل يبدو أكثر إشراقًا بكثير مما يعكسه الوضع الحالي".

واختتم: "أما أودي، فهي تواجه جميع التحديات التي تصاحب كونها مصنعًا جديدًا لوحدات الطاقة، وتحاول في الوقت نفسه تحقيق التكامل مع قسم الهيكل. كما أنها لم تحصد نقاطًا أكثر من ريسينغ بولز أو ألبين، لذلك لا يوجد ما يدعو ساينز للقلق في الوقت الحالي".