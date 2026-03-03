تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

ريد بُل تعترف: لسنا المرشّح الأبرز حاليًا رغم ألاعيب المنافسين

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
ريد بُل تعترف: لسنا المرشّح الأبرز حاليًا رغم ألاعيب المنافسين

تأكيد زواج شارل لوكلير بعد تغيير ألكسندرا سان ميليو لاسمها

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تأكيد زواج شارل لوكلير بعد تغيير ألكسندرا سان ميليو لاسمها

ماركو: مرسيدس في صدارة ترتيب القوى

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
ماركو: مرسيدس في صدارة ترتيب القوى

بياستري: لا خيبة أمل.. بل دافع إضافي

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
بياستري: لا خيبة أمل.. بل دافع إضافي

كروفت: لا أعتقد أن الأمر انتهى بالنسبة لأستون مارتن

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
كروفت: لا أعتقد أن الأمر انتهى بالنسبة لأستون مارتن

ساينز: السائقون متفقون بشأن قوانين 2026

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
ساينز: السائقون متفقون بشأن قوانين 2026

بن سُليّم: نعمل على تقييم سباقات الشرق الأوسط ضمن روزنامتي الفورمولا 1 و"دبليو إي سي"

فورمولا 1
بن سُليّم: نعمل على تقييم سباقات الشرق الأوسط ضمن روزنامتي الفورمولا 1 و"دبليو إي سي"

الرئيس التنفيذي يردّ على مخاوف السفر: جائزة أستراليا الكبرى ستقام كما هو مخطط

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
الرئيس التنفيذي يردّ على مخاوف السفر: جائزة أستراليا الكبرى ستقام كما هو مخطط
فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

كروفت: لا أعتقد أن الأمر انتهى بالنسبة لأستون مارتن

أعرب معلق الفورمولا 1 في سكاي سبورتس، ديفيد كروفت، عن دعمه لـ لورانس سترول بعد فترة اختبارات مخيبة للآمال لفريق أستون مارتن.

منشور:
لورانس سترول، مالك فريق أستون مارتن

لورانس سترول، مالك فريق أستون مارتن

الصورة من قبل: كيم إيلمان صور جيتي

بنى فريق أستون مارتن توقعات كبيرة لموسم 2026 بعد إضافة هوندا كشريك لوحدة الطاقة، وكشفه عن سيارة من تصميم أدريان نيوي.

ومع ذلك، لم ترتقِ اختبارات وتجارب ما قبل الموسم إلى مستوى هذه التوقعات. حيث أوضح سائق الفريق لانس سترول أن سرعتهم كانت أبطأ بأربع ثوانٍ من منافسيهم.

وقال ديفيد كروفت في حديثه إلى سكاي سبورتس: "أعتقد أن هناك الكثير من الضغوط داخل أستون مارتن".

وتابع: "أنا أشعر بالتعاطف بشكل خاص مع لورانس سترول، الذي كرّس نفسه لهذا المشروع مالياً وعاطفياً".

وأردف: "لكن نيوي لا يستطيع أن يصنع أفضل سيارة على الحلبة بين ليلة وضحاها. بدأ المشروع متأخراً، ونيوي انضم إلى العملية في وقت لاحق؛ يجب أخذ هذه الأمور في الاعتبار".

وتابع: "في البداية، لم يكن نفق الهواء ولا جهاز المحاكاة الجديد قيد التشغيل بعد". 

واسترسل: "كل شيء كان يسير ضده. علاوة على ذلك، لم تكن هوندا قد أنتجت بعد وحدة طاقة قوية بما فيه الكفاية".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، أشار كروفت إلى العمل المتواصل في اليابان، وعامل الخبرة الذي سيلعب دورًا هامًا في هذه العملية.

فقال: "هناك الكثير من العمل الجاري في اليابان، وآندي كويل، الرئيس التنفيذي السابق ومدير فريق أستون مارتن، يقدّم دعماً بخبرته. فهو كان الشخص المسؤول عن إصلاح محرك مرسيدس في عام 2014".

وأكمل: "لكن هذا الحل لم يكن سريعاً بما يكفي. لقد غادروا البحرين كأبطأ فريق، ولا أعتقد أنهم يستحقون ذلك".

كما ذكّر كروفت بأن هوندا كانت تخطط في البداية للانسحاب من الفورمولا 1، لكنها غيرت رأيها لاحقاً، وخلال تلك الفترة تم تفكيك فرقها الهندسية، ما أجبرها على البدء من الصفر.

حيث أردف: "لذلك اضطرت أستون مارتن أيضاً إلى البدء جزئياً من جديد، ما يعني أنهم تأخروا في الاختبارات". 

واختتم: "مع ذلك، تمكنت هوندا في الماضي من تحقيق قفزات كبيرة حتى عندما بدأت ببطء، لذلك لا أعتقد أن الأمر انتهى بالنسبة لأستون مارتن".

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق ساينز: السائقون متفقون بشأن قوانين 2026

أبرز التعليقات

المزيد من
فرناندو ألونسو

أستون مارتن تتأهّب للمعاناة في جائزة أستراليا الكبرى وسط أزمة هوندا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
أستون مارتن تتأهّب للمعاناة في جائزة أستراليا الكبرى وسط أزمة هوندا

فرناندو ألونسو: قد نشهد مفاجآت غير متوقعة في أستراليا

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فرناندو ألونسو: قد نشهد مفاجآت غير متوقعة في أستراليا

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
المزيد من
أستون مارتن رايسينغ

ويل باكستون: أستون مارتن "خسرت التجارب" بعد معاناة سيارتها في البحرين

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
ويل باكستون: أستون مارتن "خسرت التجارب" بعد معاناة سيارتها في البحرين

هوندا تعاني من الاهتزازات: هذه المشكلة لم تكن موجودة لدى ريد بُل

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
هوندا تعاني من الاهتزازات: هذه المشكلة لم تكن موجودة لدى ريد بُل

رالف شوماخر: أسلوب إدارة سترول مشكلة "كبيرة" لـ أستون مارتن

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
رالف شوماخر: أسلوب إدارة سترول مشكلة "كبيرة" لـ أستون مارتن

أحدث الأخبار

ريد بُل تعترف: لسنا المرشّح الأبرز حاليًا رغم ألاعيب المنافسين

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
ريد بُل تعترف: لسنا المرشّح الأبرز حاليًا رغم ألاعيب المنافسين

تأكيد زواج شارل لوكلير بعد تغيير ألكسندرا سان ميليو لاسمها

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تأكيد زواج شارل لوكلير بعد تغيير ألكسندرا سان ميليو لاسمها

ماركو: مرسيدس في صدارة ترتيب القوى

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
ماركو: مرسيدس في صدارة ترتيب القوى

بياستري: لا خيبة أمل.. بل دافع إضافي

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
بياستري: لا خيبة أمل.. بل دافع إضافي

ميزة

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد