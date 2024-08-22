كروفت: ريكاردو ليس جيداً بما يكفي للترقي إلى ريد بُل

هناك الكثير من الكلام حول احتمالية ضم سائقين يافعين للفريق الرئيسي أمثال ليام لاوسون أو إسحق حجار متصدر ترتيب بطولة الفورمولا 2 خاصة مع عدم تأكيد مصير سيرجيو بيريز لموسم 2025.

ويرى كروفت أن دانيال ريكاردو وليام لاوسون هما أهم المرشحين لنيل المقعد، لكنه تساءل إن كان ريكاردو قد قام بما يكفي لضمان عودته كزميل لـ ماكس فيرستابن.

حيث قال في برنامج إذاعي عبر الإنترنت لقناة "سكاي اف1": "المسألة أن سيرجيو يمتلك عقداً للموسم المقبل".

وأكمل: "في حال أرادت ريد بُل إنهاءه، سيدفعون له المال بالتأكيد. وقد يكون ذلك أكثر مما قد يدفعونه لـ ليام لاوسون أو دانيال ريكاردو".

وأردف: "في حال دفعوا المال لـ بيريز، فلن يتبقى الكثير لدفعه لـ ليام لاوسون، لأنهم دفعوا الكثير من المال بالفعل. ومن ثم ستختفي أموال الرعاية التي يجلبها بيريز معه".

وتابع: "أعتقد أن ريكاردو شخص رائع. لقد قدم لحظات رائعة وقد استمتعت بمشاهدته على مرّ المواسم. لكنني لا أعلم إن كان يقدم ما يكفي كي تتم ترقيته إلى ريد بُل".

واسترسل: "سائق يتأخر بعشر نقاط عن زميله، هل هو مؤهل حقاً ليترقى إلى ريد بُل؟ هل يقوم بما يكفي ليؤمن مقعده؟".

وأضاف: "لا أريد توجيه الانتقادات إلى دانيال ريكاردو، لكنني أتفهم التردد في ضمه للفريق".

واختتم: "لو كان الأمر بيدي، لوضعتُ لاوسون بدلاً عن بيريز. لكن هل سيكون زميلاً جيداً لـ ماكس؟ أم أن دانيال هو الزميل الأفضلُ لـ ماكس؟".