كراك يتكلم حول شائعات ضمّ نيوي إلى أستون مارتن

علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن وخلال جائزة السعودية الكبرى، قام سترول بتقديم عرض ضخم لضم نيوي من ريد بُل.

ورغم أن نيوي كان قد رفض عروضاً سابقة لترك ريد بُل منذ انضمامه إلى الفريق في 2006، من أهمها فرص الانضمام إلى فيراري، لكن انتقال شخصية بهذا الحجم قد يساعد لورانس سترول على تحويل أستون مارتن إلى فريق قادر على الفوز بالبطولات.

علاوة على ذلك، فإن أستون مارتن ستنتقل لاستعمال محركات هوندا بدءاً من حقبة المحركات الجديدة في 2026، إضافة إلى ضمّ موظفين رفيعي المستوى من مرسيدس وريد بُل للعمل على نفق الهواء الجديد.

لكن مايك كراك مدير فريق أستون مارتن، عبّر عن رضاه إزاء عمل القسم التقني الحالي بقيادة دان فالوز رئيس قسم الانسيابية السابق لدى ريد بُل، وكذلك المدير توم ماكولو، ولوكا فورباتو كبير المهندسين، وبوب بيل القادم من مكلارين.

حيث أجاب حين سُئِل من قبل "سكاي سبورتس" إن كانت أستون مارتن قدمت عرضاً "خرافياً" لضم نيوي: "كلا.. لدينا فريق تقني قوي مع دان، توم ولوكا. إضافة لانضمام بوب بيل مؤخراً. نحن مسرورون للغاية بالفريق التقني الحالي لدينا".

من جهة أخرى، ومع تحسين منشآت أستون مارتن، لكن الفريق ما زال بحاجة لتشكيلة سائقين قوية لموسم 2025 وما بعده.

وكان فرناندو ألونسو نجم الفريق، قد صرّح علناً أنه لن يفكر في مستقبله لما بعد نهاية عقده الحالي بنهاية الموسم، لكن فكرة انتقاله إلى فرق أخرى مثل مرسيدس وريد بُل ما زالت مطروحة.

آدريان نيوي، كبير القسم التقني لدى ريد بُل الصورة من قبل: ريد بُل

وقد تحاول أستون مارتن الإقدام على خطوة جريئة بضم ماكس فيرستابن، حيث يبدو أن بطل العالم ثلاث مرات يمتلك فرصة ترك ريد بُل مبكراً في حال تضخم صراع القوى الدائر ضمن الفريق بين المدير كريستيان هورنر وهيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات.

وبالتالي فإن التوقيع مع نيوي قد يمتلك تأثيراً هائلاً على خطوة الإبقاء على ألونسو أو ضم فيرستابن.

لكن ماركو صرّح مؤخراً لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بأن خدمات نيوي "مطلوبة جداً"، مؤكداً أن أية عروض من أستون مارتن لن تكون "الأخيرة" للعبقري البريطاني.

فقال: "نيوي مصمم مطلوب بشكل هائل. إنه شخص يرغبه الجميع. لا أعتقد أن ذلك كان أول عرض يتلقاه ولا أعتقد أنه سيكون الأخير..".

وأكمل: "خسارة نيوي ستكون كبيرة، لأن ذلك يعني استعانة فريق آخر بخدماته..".