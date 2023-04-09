كراك: ما زال من المبكر استخلاص الاستنتاجات حيال وتيرة أستون مارتن

بالرغم من العلامات المشجعة للفريق حتى الآن بعد مرور 3 جولات من الموسم، أكد كراك أن التفاصيل الصغيرة قد تكون لها نتائج كبيرة في السباقات.

ونجح فرناندو ألونسو بتحقيق ثالث منصة تتويج متتالية له هذا الموسم، لكن مرسيدس كانت لها الغلَبة هذه المرة حيث أنهى لويس هاميلتون أمامه بالمركز الثاني وخلف ماكس فيرستابن الفائز بالسباق.

أما لانس سترول زميل ألونسو، فأحرز المركز الرابع لصالح أستون مارتن خلف الإسباني.

وعلى مدار اللفة الواحدة، تبدو أستون مارتن جيدة، لكن فيراري تفوقت عليها في أول جولتين، بينما تفوقت عليها مرسيدس في ملبورن.

حيث قال كراك في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "تمتلك كل من الحلبات الثلاث التي شاركنا عليها حتى الآن خصائص مختلفة".

وأكمل: "تواجدنا بشكل تنافسي فيها، يمنحنا الثقة في قدرتنا على المنافسة في الحلبات الأخرى".

وتابع: "لكن هناك تفاصيل تتغير من حلبة لأخرى، لهذا أقول على الدوام أنه علينا توخي الحذر عند استخلاص الاستنتاجات من سباق واحد فقط".

بالمقابل، أشار كراك إلى أن تفوق مرسيدس في التصفيات والسباق على أستون مارتن، يُظهر أن الفريق كان على حقّ في توخي الحذر وعدم الخروج باستنتاجات مبكرة.

فقال: "قلت أنه علينا انتظار مرور بضعة سباقات. لا يمكنك القول بعد سباق واحد، موقعنا هنا أو هناك. بل عليك دراسة المزيد من البيانات لفهم موقعك التنافسي الحقيقي".

واختتم: "عند النظر إلى كل ذلك، نجد أن الفوارق ضئيلة للغاية".