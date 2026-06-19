في الوقت الذي تتواصل فيه معركة تطوير سيارات موسم 2026 في الفورمولا 1 بوتيرة متسارعة، تُعد أستون مارتن واحدة من الفرق القليلة التي لم تقدم حتى الآن أية حزم تحديثات موجهة للأداء.

وفي العام الأول من الشراكة الجديدة مع هوندا، لم تتمكن سيارة "إيه إم آر26"، التي صممها أدريان نيوي، من تسجيل سوى نقطة واحدة فقط. وجاءت هذه النقطة عبر فرناندو ألونسو في جائزة موناكو الكبرى.

وقرر نيوي تطوير حزمة تحديثات أكبر في وقت لاحق من الموسم بدلًا من جلب تحديثات صغيرة ومتدرجة.

لكن التأثيرات قصيرة المدى لهذه الاستراتيجية كانت قاسية. ففي برشلونة، تقاسم ألونسو ولانس سترول المركزين الأخيرين على شبكة الانطلاق، كما فشلت سيارتا أستون مارتن في إنهاء السباق ولم تشاهدا العلم المرقط.

وسُئل مايك كراك عن المدة التي تستطيع خلالها أستون مارتن الاستمرار من دون تحديثات في ظل هذه النتائج الضعيفة.

حيث قال: "نعم، أتفق مع ذلك، وهذا يضع الجميع تحت الضغط. يمكنك أن تشعر بذلك داخل المرآب، وخصوصًا لدى السائقين. لقد تحدثنا عن هذا الأمر من قبل. إنه وضع صعب للغاية".

وتابع: "لكن من ناحية أخرى، لدينا قائد قوي. وعندما يتم اتخاذ قرار ما، حتى لو كان صعبًا، فعلينا جميعًا الالتزام به. مهمتنا هي الحفاظ على مستوى عالٍ من الحافز والتعلم بأكبر قدر ممكن".

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وبحسب كراك، لا تزال هناك العديد من المجالات التي تحتاج إلى تحسين في سيارة "إيه إم آر26".

فقال: "هناك الكثير مما يمكننا تحسينه في هذه السيارة. من السهل أن نستمر في القول: دعونا ننتظر التحديثات. لكن بعض المشاكل ستبقى موجودة، وعلينا حلها".

وأردف: "لا يزال أمامنا الكثير من العمل في مجالات مثل خصائص القيادة، وتبديل التروس، واستجابة وحدة الطاقة، وإدارة الطاقة. هذه ليست أمورًا يمكن حلها بمجرد إضافة المزيد من الارتكازية أو المزيد من القوة. المشكلة ليست في المكونات نفسها، بل في كيفية عمل الأنظمة معًا. لو كانت المشكلة محصورة في جانب واحد فقط، لكان حلها سهلًا للغاية. موناكو وبرشلونة حلبتان مختلفتان تمامًا. إحداهما تضم منعطفات بطيئة، بينما الأخرى تحتوي على منعطفات سريعة ومتوسطة السرعة".

واختتم: "لكن كوننا متأخرين في كلتا الحلبتين يثبت أن المشكلة لا تقتصر على جانب واحد فقط".