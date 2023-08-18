كراك: لا حاجة لتدخل أستون مارتن وألونسو بشؤون بعضهما البعض
قال مايك كراك مدير فريق أستون مارتن أن العلاقة المتميزة مع نجمه فرناندو ألونسو لا تتطلب التدخل في شؤونه.
لطالما عُرف عن ألونسو أنه ذو طبع صعب للغاية إضافة إلى تأثيره الكبير على طاقم عمل الفريق، وظهر ذلك بوضوح خلال مشاركته مع مكلارين سابقاً.
وانضم بطل العالم مرتين إلى ألبين في 2023، حيث بدا متشوقاً لتوقيع عقد من عدة مواسم مع لورانس سترول مالك الفريق.
وضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" أكد كراك أن الفريق وألونسو، يعملان بشكل متناغم سوية، ويعتقد أن العلاقة التي تتسم بالشفافية هي المفتاح وراء العمل المثمر لصالح أستون مارتن.
فقال: "لا أعتقد أننا بحاجة للتدخل في شؤون بعضنا البعض، لأنه عضو ضمن الفريق، وجميعنا كذلك".
وأكمل: "من الواضح أنه يمتلك سمعة كبيرة، وبالتالي من المنطقي أن تستمع لما يقوله وتنتبه لما يفعله".
وأضاف: "لكنه يدرك أننا نريد العمل سوية. نحن كذلك نتحلى بالتواضع والصدق في حال لم نمتلك القدرة على تحقيق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا".
وتابع: "لذا، أعتقد أن الأمر الأساسي لنا هو العلاقة المنفتحة التي تتمتع بالشفافية بأكبر قدر ممكن. العمل جنباً إلى جنب من دون التركيز على من يمتلك الكلمة العُليا. هذه الطريقة تعمل بشكل جيد جداً حتى الآن".
وبدأت أستون مارتن الموسم بأفضل طريقة ممكنة وشقت طريقها إلى المركز الثالث ضمن ترتيب بطولة المصنعين قبل العطلة الصيفية.
ولعب ألونسو دوراً محورياً في الاستفادة من قدرات السيارة التنافسية، حيث وصل إلى منصة التتويج ستّ مرات حتى الآن.
ويرى كراك أن وجود ألونسو ليس إلا إضافة قيمة للغاية نظراً لما يقدمه من أداء ممتاز وخبرة كبيرة.
فقال: "التعاون حتى الآن مذهل. أعتقد أن معرفته بنقاط ضعف السيارة أمر هام للغاية".
وأكمل: "الخبرة تعتبر أمراً أساسياً في تواجد سائق مثله ضمن الفريق، بما يمتلكه من ذكاء كذلك ورغبة قوية للمنافسة. وجوده ليس إلا إضافة قيمة".
واختتم: "هذا هو الطريق الذي نحاول اتباعه دون القول ’أنت مجرد سائق’. بل نحاول استخلاص كل ذلك منه، كل الإيجابيات وهذا ما ساعدنا كثيراً".
لانس سترول، فرناندو ألونسو، أستون مارتن
تصوير: إريك جونيوس
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