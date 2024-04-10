كراك: فريق أستون مارتن لم يعد في "أرض مجهولة"
قال مايك كراك، مدير فريق أستون مارتن في الفورمولا واحد، أن فريق سيلفرستون لم يعد "في أرض مجهولة" وبات بوسعه المنافسة ضمن فرق المقدمة.
زاك موجر/ صور لات
بعد سباق البحرين، بدا أن الفريق يمتلك خامس أسرع سيارة بين فرق الطليعة لناحية الأداء حيث احتلت المركزين التاسع والعاشر.
بعد ذلك، أحرز فرناندو ألونسو المركز الخامس في السعودية والسادس في أستراليا، قبل أن يتلقى عقوبة.
وفي اليابان، حقق الإسباني المركز السادس فيما اعتبره إحدى أفضل خمس جولات عطلات في مسيرته.
بالمقابل عانى زميله في الفريق، لانس سترول، أكثر، ولكنه تقدم من المركز 16 إلى المركز 12 مع انتهاء السباق متجاوزاً عدة سيارات.
ويرى كراك أن تفوق ألونسو على سائقي مرسيدس بشكل عادل في سوزوكا كان مؤشراً إضافياً على أن الفريق لم يعد في نهاية مجموعة المقدمة من حيث الأداء في السباق.
فقال: "أعتقد أنه يمكن أن نتفق على أننا لم نعد في أرض مجهولة، وهذا إيجابي".
وأكمل: "رأينا إمكانية التجاوز في أماكن لا تصدق، لكن مع فارق كبير في الأداء والإطارات، يمكنك القيام بذلك، إذا كنت شجاعاً بما فيه الكفاية".
وأضاف: "لكنني أتفق على أننا لم نعد في أرض مجهولة. بدا أننا ضمن مجموعة المقدمة. كنا أمام مرسيدس. وهذا مشجع للغاية".
وتابع: "لكن مرة أخرى، هذه مجرد مجموعة بيانات لجولة واحدة. دعونا نرى، نحن بحاجة إلى تأكيد ذلك خلال السباقات القادمة".
وأكد كراك أن قرار بدء ألونسو على إطارات لينة - كان الإسباني هو الوحيد من بين المتصدرين الذي فعل ذلك - قد آتى ثماره.
"كنا ندعو لكي تكون هناك غيوم!. ولكنها رحلت! والاستراحة [العلم الأحمر] ساعدت أيضاً. وبالطبع أيضاً عندما تبدأ على الإطارات اللينة، إذا كان لديك توقف أو تشغيل بطيء، فإن ذلك يساعد دائماً في عملها بشكل أفضل" قال كراك.
وأكمل: "من ناحية أخرى، لدينا تقليدياً أو إحصائياً الكثير من سيارات الأمان في البداية هنا، لذلك يمكن أن تعمل على إطاراتك بعد اللفتين الثانية أو الثالثة. لذلك كانت هذه كلها خيارات تم اتخاذها استراتيجياً".
لكن بالمقابل، تردد كراك كان في إعطاء تقييم أولي لحزمة التحديثات التي قدمها الفريق في سوزوكا، والتي تضمنت أرضية جديدة.
فقال: "نحن ننظر إلى كل شيء في الوقت الحالي لنحاول فهمه وتقديره. مرة أخرى، إنها عينة بيانات واحدة. وهذا أمر يجب علينا أن نفهمه".
وأضاف: "قلت ذلك من قبل، هذه السيارات معقدة، وأحياناً تحتاج إلى المزيد من الوقت لفهم ما قمت بتغييره حقاً. لذا نحن نتعلم الكثير".
واختتم: "مرة أخرى، ليست لدي الأرقام الكاملة بعد فيما يتعلق بما قمنا به خلال السباقات الأولى، ويبدو أننا كنا أقرب قليلاً الآن. وهذا ما يجب علينا أن نفهمه - كم هو مقدار التحسّن؟ وأين نتجه بعد ذلك؟".
شارل لوكلير، فيراري وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ وفرناندو ألونسو، أستون مارتن
الصورة من قبل: صورموتورسبورت
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