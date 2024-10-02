كراك: على أستون مارتن عدم التقاعس حتى قدوم نيوي

قال مايك كراك مدير فريق أستون مارتن أنّ الحظيرة البريطانيّة تحتاج لعدم التقاعس والانتظار حتّى وصول أدريان نيوي قبل التفكير في تحقيق تقدّمٍ كبير.

نجح الفريق المتمركز في سيلفرستون في الظفر بخدمات نيوي على خلفيّة مغادرته لريد بُل بطلة العالم.

لكن بالنظر إلى شروط عقده مع الصانع النمساوي، فلن يكون بوسعه بدء العمل مع أستون مارتن حتّى مارس المقبل، حيث سيتركّز تأثيره على سيارة 2026.

وفي حين أنّ ذلك سيُمثّل دفعة كبيرة للمستقبل، قال كراك أنّ أستون مارتن لا يجب أن تسمح للمستقبل المثير بالتغطية على مهمّتها الحالي، وهي تحويل أدائها على المسار.

وبعد أن تراجعت في الترتيب هذا الموسم، أوضح كراك وجوب تحقيق تقدّم قبل وصول نيوي.

وعندما سُئل حول صعوبة الموازنة بين الأمرين، أجاب: "صعبٌ للغاية، بالتأكيد".

وأضاف: "لكنّني أعتقد بأنّ علينا استغلال 2025 كفرصة لنُظهر لأدريان ما يُمكننا فعله. أعتقد بأنّ ذلك يجب أن يكون حافزًا لنا جميعًا.

وعند الإلحاح عليه حول خطر تقاعس البعض والانتظار حتّى قدوم نيوي، أجاب كراك: "لو اكتشفت فعل أحدهم لفعل ذلك، فلن يطول الأمر".

وفي حين أنّ نيوي زار بالفعل مصنع أستون مارتن وتحدّث إلى كبار المسؤولين في الفريق، فإنّ مساهماته تبقى محدودة بسبب ارتباطه بالعقد مع ريد بُل.

وقال كراك أنّ قدر المحادثات التي يُمكنه خوضها مع نيوي قبل بدء العمل رسميًا أمرٌ خارجٌ عن سيطرته.

وقال: "لا أعلم. أحتاج للحديث إلى طاقمنا القانوني. أعتقد بأنّك تحتاج للحذر حيال هذه الأمور. لا نريد الدخول في مشاكل قانونيّة، لن يكون ذلك صائبًا".