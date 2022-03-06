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كراك: على أستون مارتن إقناع فيتيل بقدرتها على النجاح من أجل بقائه مع الفريق

قال مايك كراك مدير فريق أستون مارتن في الفورمولا واحد أنه يتعين على الفريق المتمركز في سيلفرستون إقناع سيباستيان فيتيل بالبقاء ضمن صفوفه لما بعد موسم 2022 عبر إظهار قدرته على التقدم إلى الصدارة.

كراك: على أستون مارتن إقناع فيتيل بقدرتها على النجاح من أجل بقائه مع الفريق

بدأ كراك العمل مع أستون مارتن هذا الأسبوع بعد إتمام فترته الانتقالية ضمن عمله السابق مع "بي ام دبليو".

ويخضع فريق أستون مارتن لإعادة هيكلة إدارية بينما يعمل كذلك على بناء مقر جديد مُقارب للمصنع الحالي.

وقد عمل كراك عن قرب مع فيتيل عندما شارك في الفورمولا واحد للمرة الأولى مع فريق "بي ام دبليو ساوبر" كسائق اختبار واحتياطي في 2006، ولذلك لديه معرفة جيدة به.

هذا ويلتزم فيتيل مع أستون مارتن لموسم 2022 فقط حتى الآن.

"من المنطقي أن سائقًا مثل سيباستيان، بطل عالم أربع مرات، لا يرغب بأن يتواجد في المركز الـ 15 أو الـ 12 أو الـ 8" قال كراك.

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وأضاف: "هذا أمر واضح. لذلك فإنها مهمتنا أن نقدم له سيارة بأداء قوي، أو دعونا نقول هيكل فريق بأداء قوي، كوني أعتقد أن سيياستيان شخص ذكي. لذلك لن يركز فقط على سيارة هذا العام، ولكن أكثر على ما يحدث من حوله وما إذا يرى إمكانية للتقدم".

وتابع: "لذلك وإذا تمكنا من أن نوفّر له ذلك، فأعتقد بأنه ستكون لدينا فرصة للإبقاء على خدماته لفترة أطول".

وأكمل: "ولأكون صريحًا، فلم أتحدث معه حيال ذلك بعد. فهذا أمر سيأتي وقته بطبيعة الحال. ولكن إجمالًا، إنها مهمتنا أن نقدم له الحزمة المناسبة، ومن ثم سيبقى سيباستيان وسائقون آخرون سيودون الانضمام للفريق كذلك".

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