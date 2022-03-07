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كراك: أستون مارتن ستدرس العمل على مشروع محركات خاص بها لموسم 2026

قال مايك كراك مدير فريق أستون مارتن في الفورمولا واحد أنه "من الطبيعي" أن يدرس الصانع البريطاني إمكانية تصنيع وحدة طاقة خاصة به لموسم 2026.

كراك: أستون مارتن ستدرس العمل على مشروع محركات خاص بها لموسم 2026

يلتزم الفريق الآن باعتماد محركات مرسيدس، وذلك بعد الانتقال لمحركات الصانع الألماني للمرة الأولى تحت اسم فورس إنديا في 2009.

مع ذلك، فإن قوانين وحدة الطاقة الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق في 2026 ستعيد الجميع إلى نقطة الصفر، إذ أنشأت ريد بُل بالفعل قسمها لوحدات الطاقة مع رؤية لبناء محركات خاصة بها لتسيطر على مصيرها في البطولة.

ويتفق كراك - الذي بدأ العمل مع فريق سيلفرستون الأسبوع الماضي - على أنه يتعين على أستون مارتن التفكير في اتّباع سبيل مشابه.

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فقال: "في البداية، عليّ القول بأننا سعداء مع شريكنا الحالي للمحرك، لكن ستكون لدينا حزمة جديدة من القوانين لموسم 2026. حيث سيكون هنالك اعتماد أكبر على الطاقة الكهربائية من اليوم".

وأضاف: "أعتقد أنه من الطبيعي لعلامة مثل أستون مارتن أنه وإذا ما كانت هنالك قوانين جديدة لوحدة الطاقة أن تنظر وتدرس إذا ما كان تصنيع محركاتها الخاصة هو الخيار الاستراتيجي الأمثل".

وتابع: "أعتقد بأن تلك كذلك هي الخطوة الصائبة من الفورمولا واحد، أن يكون هنالك اعتماد أكبر على الطاقة الهجينة، أو الطاقة الكهربائية. لقد عملت مع بي ام دبليو في الجانبين. الفورمولا إي معتمدة بشكل كامل على طاقة الكهربائية، والسيارات الخارقة على الطاقة الهجينة".

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