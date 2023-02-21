كراك: تغييرات الفورمولا واحد في 2023 تُظهر "المبالغة" في أهمية دور مدير الفريق

شهدت الفترة الأخيرة تغييرات عديدة في مدراء الفرق، بدءاً من خروج ماتيا بينوتو من فريق فيراري، مروراً بانتقال فريدريك فاسور من إدارة فريق ألفا روميو إلى الحصان الجامح، ليحل بديلاً عنه ألوني برافي.

كما ترك أندرياس سيدل موقعه كمدير لفريق مكلارين لينتقل إلى إدارة مجموعة ساوبر، بينما حل بديلاً عنه أندريا ستيلا.

لاحقاً، تم الإعلان عن انتقال جايمس فاولز مدير الاستراتيجيات لدى مرسيدس إلى ويليامز كمدير للفريق بديلاً عن يوست كابيتو.

وعبّر كراك عن تفاجئه من كل تلك التغييرات السريعة، حيث قال: "لقد تفاجأت كذلك، خاصة في هذه الفترة القصيرة جداً".

وأكمل: "لكن ذلك يُظهر أن دور مدير الفريق ربما مبالغ في أهميته بعض الشيء، لأنه إن حصلت كل هذه التغييرات من دون تأثيرات كبيرة، حينها فإن ذلك الدور ربما لم يعد حاسماً كما كان عليه الحال من قبل".

وتابع: "يبدو أنه بوسعك منح هذا العمل لأي شخص، أو شخص من فريق آخر. أنا متفاجئ من سرعة تلك الانتقالات".

وأردف: "علينا ألا ننسى أن فرق الفورمولا واحد تحولت إلى منظمات كبيرة، حيث لم يعد المالكون هم مدراء الفرق".

واختتم: "لكنني أعتقد أن الثبات في الفريق أمر هام جداً جداً. أنت بحاجة إلى الثقة في الناس من حولك وعدم المجادلة طوال الوقت حيال الخيارات المختلفة أو طريقة تطوير الشركة أو قطاع الأعمال".