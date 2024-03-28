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فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

كراك بعد عقوبة ألونسو في أستراليا: فرناندو "لن يعرّض أي شخص مطلقاً للأذى" 

قال مايك كراك مدير فريق أستون مارتن أن سائقه فرناندو ألونسو "لن يعرّض أي شخص مطلقاً للأذى" وذلك على ضوء العقوبة التي تلقاها في سباق جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد، بسبب احتمالية الخطورة التي كان يقود بها.  

خلدون يونس
خلدون يونس
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

زاك موجر/ صور لات

تلقى ألونسو عقوبة المرور بخط الحظائر، وذلك بعد انتهاء السباق، وتم تحويلها إلى 20 ثانية، بالتالي تراجع من المركز السادس حتى الثامن.

وسبب العقوبة كما فسّره الحكام هو طريقة قيادته التي حملت خطورة.

حيث كان جورج راسل سائق مرسيدس، وألونسو ضمن معركة على المركز السادس، حيث بدأ راسل بالضغط على بطل العالم مرتين في اللفة ما قبل الأخيرة بشكل خاص واقترب منه بالفعل، قبل أن يفقد السيطرة على السيارة وينتهي في الحائط ضمن حادثة عنيفة للغاية.

ما أدى لتطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية لما تبقى من عمر السباق الذي شهد تحقيق فيراري للثنائية مع كارلوس ساينز أولاً أمام زميله شارل لوكلير.

وتعتقد مرسيدس أن ألونسو كبح ورفع قدمه عن دواسة التسارع بشكل مختلف وفي مكان مبكر مقارنة باللفات السابقة، وهذا ما أدى لاقتراب راسل منه بشكل كبير مفاجئ أدى لخسارة السيطرة على السيارة والتعرض للحادثة.

وشرح ألونسو سبب خوض المنعطف بطريقة مختلفة عبر تخفيف سرعته بشكل مبكر، بأن ذلك يمنحه زخماً لخروج أفضل من المنعطف. لكن راسل ردّ على هذه الحجة بأن تلك قيادة "غير مسؤولة" حيث تفاجأ بالاقتراب الشديد منه ما حرمه الارتكازية في قمة المنعطف.

وبعد جلسة استماع مطوّلة، تم الوصول لاستنتاج بأن ألونسو قاد بشكل "مختلف" وبأسلوب قيادة "قد يشكل خطراً" وذلك وفقاً للفقرة 33.4 من اللوائح الرياضية.

لاحقاً، أكد ألونسو مجدداً وجهة نظره في منشور على قنوات التواصل الاجتماعي، وإحباطه من العقوبة.

حيث قال: "أنا متفاجئ بعض الشيء من العقوبة في نهاية السباق نظراً لأنه يجب أن نمتلك حرية اختيار المقاربة التي نراها مناسبة لدخول المنعطف، أو كيفية قيادة سيارات السباق".

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من جهته، وتعقيباً على ما جرى، أبدى كراك دعمه لسائقه، مؤكداً أن "ألونسو لن يعرّض أي شخص مطلقاً للأذى".

فقال: "بداية، الجميع ارتاح لرؤية جورج سالماً بعد الحادثة".

وأكمل: "أريد التأكيد أنني أدعم فرناندو بالكامل. إنه أكثر سائقي الفورمولا واحد خبرة. وقد نافس في سباقات أكثر من أي سائق آخر ويمتلك أكثر من 20 سنة خبرة. كما أنه بطل عالم في عدة بطولات".

وتابع: "فرناندو سائق مذهل وكان يستعمل جميع ما يمتلكه من أدوات لإكمال السباق أمام جورج، كما رأينا في البرازيل العام الماضي مع سيرجيو (بيريز)".

وأضاف: "هذا هو فنّ رياضة السيارات على أعلى مستوى. كما أنه لن يعرّض أي شخص مطلقاً للأذى".

يشار إلى أن أمام أستون مارتن 96 ساعة للاعتراض على الحكم، بينما كان في السابق 14 يوماً.

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