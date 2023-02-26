كراك بعد أداء أستون مارتن اللافت في التجارب الشتوية: "دعونا لا نحلم الآن"
حاول مايك كراك مدير فريق أستون مارتن كبح جماح التوقعات بشأن موقع فريقه في هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد، وذلك بعد الأداء القوي اللافت لسيارة "أيه.ام.آر23" خلال التجارب الشتوية في البحرين.
بينما كانت أستون مارتن سابع أسرع سيارة على قائمة الأزمنة بعد أيام التجارب الشتوية الثلاثة، إلا أن وتيرتها الثابتة وأداءها في محاكاة السباق مع فرناندو ألونسو لفت انتباه الفرق المنافسة، حيث أشار المتابعون إلى أن الفريق قد يتصدّر مجموعة الوسط في ملاحقة فرق الصدارة الثلاثة.
مع ذلك، وعند سؤاله إذا ما تغيرت التوقعات للفريق الآن بعد التجارب الشتوية، كان كراك حريصًا على التقليل من مؤشر الأداء القوي في التجارب، مقارنًا الوضع بخيبة الأمل التي تعرض لها الفريق الموسم الماضي.
فقال: "لست متأكدًا حيال ذلك، لأكون صريحًا، أعتقد أنه من الصعب للغاية الحكم على الوضع من خلال التجارب فقط".
وأضاف: "سأمنحكم مثالًا، العام الماضي تواجدنا في المراكز الرابع، الرابع والعاشر على مدار الأيام الثلاثة للتجارب، ويبدو الوضع مشابهًا جدًا لذلك الآن. وفي السباق الافتتاحي خرجنا من القسم الأول للتصفيات".
وتابع: "ذلك يوضح لكم ضعف التجارب كمؤشر للموقع الذي ستتواجد فيه. لذلك أعتقد أنه ينبغي ألا نتخلى عن أهدافنا الآن، وأهمها إحراز خطوة إلى الأمام على صعيد أداء السيارة وداخل الفريق. ذلك ما يزال هدفنا، وسنعرف إذا ما حققناه أم لا الأسبوع المُقبل".
هذا واعترف كراك أن السيارة بدت جيدة ضمن محاكاة السباق، بالرُغم من إشارته إلى أن أجواء المسار ساعدت في ذلك كثيرًا.
فقال: "الأجواء كانت مساعدة خلال محاكاة السباق. لذلك مجددًا، من الجيد أن تخوض طلعات طويلة جيدة، لكنك ما تزال بحاجة لأن يكون ذلك ضمن النسق المناسب وألا نبدأ الأحلام الآن. أعتقد بأن فرناندو سبق وقال ذلك، ليست هنالك معجزات في الفورمولا واحد".
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