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كراك: بصمات فيتيل موجودة في سيارة أستون مارتن 2023

قال مايك كراك مدير فريق أستون مارتن في الفورمولا واحد أن بصمات السائق السابق بطل العالم المعتزل أربع مرات سيباستيان فيتيل، موجودة ضمن قفزة الأداء الرائعة التي حققها الفريق في موسم 2023 الحالي.

خلدون يونس
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كراك: بصمات فيتيل موجودة في سيارة أستون مارتن 2023

اعتزل فيتيل سباقات الفورمولا واحد بعد مسيرة مهنية امتدت على مدار 15 عاماً حقق خلالها 4 بطولات عالم لصالح ريد بُل بين موسمي 2010 و2013.

ومن ثم شارك مع فريق فيراري، قبل خوض موسمين مع أستون مارتن لم ينجح خلالهما بتحقيق نجاح كبير بل منصة تتويج وحيدة في باكو 2021.

لكن أستون مارتن حققت قفزة كبيرة جداً في الأداء خلال موسم 2023، بينما لم يعد فيتيل متواجداً لحصد ثمار هذا النجاح، بعد أن أمضى موسمين ساعد خلالهما في تطوير السيارة.

وأشار كراك إلى مساهمة فيتيل في وصول الفريق إلى مستواه الحالي حيث حقق فرناندو ألونسو 3 منصات تتويج على التوالي حتى الآن.

فقال: "أعتقد أن بصمات فيتيل موجودة في السيارة اليوم. لقد خضنا الكثير والكثير من الاجتماعات معه حيث قدم لنا أفكاره وانطباعاته حيال السيارة الجديدة".

وأكمل: "لذا، أعتقد أن بصماته موجودة هنا بالفعل".

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وحين سُئِل إن كان فيتيل قد اعتزل مبكراً، أشار كراك إلى أن صاحب الـ 35 عاماً فكّر بشكل كبير في قراره.

فقال: "ذلك سؤال عليكم توجيهه له".

وأكمل: "علينا احترام قراره. لقد فكر فيه لفترة طويلة قبل اتخاذه".

يشار إلى أن ألونسو يحتل المركز الثالث ضمن الترتيب العام حالياً بعد نتائجه القوية حتى الآن بينما تحتل أستون مارتن المركز الثاني ضمن ترتيب بطولة المصنعين خلف ريد بُل وأمام مرسيدس بتسع نقاط.

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