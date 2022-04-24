كراك: "الوجوه الباسمة" عادت إلى مرآب أستون مارتن للمرة الأولى هذا الموسم في إيمولا

لم يتمكن الفريق سابقًا في هذا الموسم من العبور إلى القسم الثالث للتصفيات، كما خاض نهاية أسبوع كارثية في أستراليا عندما تعرض فيتيل وزميله لانس سترول لأربع حوادث فيما بينهما.

وقد تمكن سترول من العبور إلى القسم الثاني للتصفيات في إيمولا، لكنه دخل في فوضى الأعلام الحمراء والأمطار ليكتفي في النهاية بالمركز الـ 15 على شبكة انطلاق السباق القصير.

وأوضح كراك أن أداء فيتيل كان إيجابيًا بالنسبة للفريق، لكنه اعترف كذلك بأنه ما تزال هنالك مشاكل أكبر بحاجة إلى حلول.

فقال: "مثّلت هذه النتيجة، وكما يمكنكم أن تتخيلوا بعد السباقات الثلاثة الأولى، دفعة لمعنويات الفريق".

وأضاف: "تلك كانت المرة الأولى التي أرى فيها وجوهًا باسمة في الفريق. أعتقد أنه كان من الجيّد الاستمتاع بتلك اللحظة بالأمس، لكن اليوم قصة أخرى".

وتابع: "المشاكل لن تختفي بين عشية وضحاها. لكن عليك كذلك أن تستمتع بمثل هذه اللحظات عندما يحين وقتها".

هذا واعترف كراك بأنه ربما يكون من الصعب على فيتيل التشبّث بمركز انطلاقه في السباق القصير.

فقال: "لا أعتقد بأن السيارة تقف الآن في المركز الحقيقي من ناحية الأداء. لكن ذلك لا يعني أننا لن نصعّب من مهمة المنافسين من حولنا وخلفنا".