كراك: ألونسو "يقود أستون مارتن باحترافية" وبأخلاق العمل الرفيعة

حقق الإسباني بطل العالم مرتين، ثلاث منصات تتويج متتالية حتى الآن في موسم 2023 الجاري للفورمولا واحد، وساعد فريقه على التقدم للمركز الثاني ضمن ترتيب بطولة المصنعين خلف ريد بُل.

وأشار كراك إلى أن طريقة احتفال الميكانيكيين بمنصات ألونسو، دليل على مكانته المتميزة التي يمتلكها.

حيث قال: "أعتقد أن ذلك تأكيد فعليّ على مكانته ضمن الفريق. لقد جلب معه الكثير من الطاقة والإيجابية".

وأكمل: "إنه يقود الفريق باحترافية طوال الوقت. ما زلنا في وقت مبكر جداً من انضمامه لنا لكنه يعمل بشكل كبير للغاية وهذا ما يعني مستويات إضافية من التحفيز".

كما أثنى كراك على ثبات مستوى ألونسو طوال الجولات.

فقال: "لو قيل لي بأننا سنحقق ثلاث منصات تتويج في أول ثلاثة سباقات، لما كنت لأصدق ذلك".

وأكمل: "لكن هذا إثبات على معدنه كبطل. إنه مذهل ببساطة، إنه يمتلك ثباتاً كبيراً".

وتابع: "لو نظرنا إلى جميع الحصص هذا الموسم، لوجدنا أنه كان يضغط للحدود القصوى طوال الوقت".

بالمقابل، قلل كراك من فرصة ألونسو للمنافسة على تحقيق لقبه الثالث في المواسم المقبلة، لكنه شدّد على أن العمر ليس عائقاً.

فقال: "أعتقد أن الأمر الأهم هو السرعة والرغبة في المنافسة. لا أحبّ التكلم عن عمره، لأنه بنفس عمري بالمناسبة!".

وأكمل: "بشكل عام، أعتقد أنه من المهم جداً الحفاظ على اللياقة وذلك أمر مذهل يمتلكه ألونسو".

وتابع: "سأكون مسروراً لو نجحنا بتقديم سيارة قادرة على منحه اللقب الثالث، لكنني أعتقد أنه علينا الحفاظ على توقعاتنا ضمن المنطق حين يتعلق الأمر باللقب العالمي".

واختتم: "لقد أكملنا أولى خطواتنا نحو الأمام، وعلينا ألا نبالغ بالأحلام".