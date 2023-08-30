كراك: ألونسو كان "سيّد الموقف" في سباق هولندا
قال مايك كراك مدير فريق أستون مارتن أن سائقه فرناندو ألونسو كان "سيد الموقف" حيث تألق الإسباني شاقاً طريقه حتى المركز الثاني في سباق جائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد.
انطلق ألونسو خامساً في هولندا، لكنه تراجع مركزاً في بداية السباق حين دخل للانتقال إلى إطارات انترميديت في اللفة الثانية بدلاً الدخول في اللفة الأولى.
ونجح لاحقاً بالتقدم للمركز الثالث لكنه خسر ثوانيَ إضافية في وقفة الصيانة التالية بحلول اللفة 48.
وبالتالي اضطر لإعادة تجاوز كارلوس ساينز سائق فيراري مسجلاً اللفة الأسرع حين كان يلاحق سيرجيو بيريز سائق ريد بُل.
قبل أن يقتنص المركز من المكسيكي حين هطلت الأمطار من جديد وجلبت معها مزيداً من الفوضى.
ومع إعادة انطلاق السباق بعد العلم الأحمر، امتلك فرصة للتصدر بالفعل لكن ماكس فيرستابن كان سريعاً في ردة فعله حيث أنهى سباق موطنه بفارق 3.7 ثانية أمام ألونسو.
وسُمع ألونسو وهو يقول لفريقه "سنفوز بسباق قريباً، نحن نقترب" بعد اجتياز العلم المرقط.
وهذه هي منصة التتويج الأولى للإسباني المخضرم منذ جائزة كندا، حيث خاض عدة جولات لم ينجح خلالها بتسجيل مركز أفضل من الخامس.
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول سباق ألونسو، أجاب كراك: "الأمر الجيد أنه كان يمتلك سيطرة كاملة طوال الوقت".
وأكمل: "لقد كان سيد الموقف إن صحّ التعبير، وهذا هو المفتاح الأساسي في ظروف كهذه".
وتابع: "كانت هناك لحظات أردنا خلالها النجاة فقط وهذا ما قام به، من ثم في النهاية سنحت فرصة (لتجاوز فيرستابن) وقد حاول ذلك بالفعل".
وأضاف: "رأينا بالفعل أسلوبه الرائع وسرعته خلال السباقات الأولى. عودته وتجاوز سيارتين هذا السباق.. كان ذلك مذهلاً بحق".
من جهة أخرى، أكد كراك أنه من الجيد العودة لمنصات التتويج مجدداً بعد انقطاع دام عدة سباقات.
فقال: "بعد كل تلك المنصات في النصف الأول للموسم، من ثم الجولات الصعبة التي تلتها، أكملنا الآن جولة صعبة جداً مع منصة تتويج إضافية، وذلك أمر رائع. عمل رائع من قبل الفريق بصراحة".
وتابع: "قمنا بجلب قطع جديدة، وسنجلب المزيد في السباقات المقبلة. نحن نريد حقاً المحاولة ومواصلة المنافسة بأقصى ما بوسعنا".
وألمح كراك إلى أن التحديثات المتواصلة التي كان آخرها في زاندفورت قد آتى ثماره.
فقال: "نحاول جلب قطع جديدة، من الواضح أن الظروف الجوية المتقلبة لم تمنح بيانات تحليلية كافية".
وأكمل: "لكن كل شيء يسير بالاتجاه الصحيح. أعتقد أننا حققنا خطوة إضافية هنا، لكننا بحاجة لتأكيد ذلك في السباقات المقبلة".
وتعليقاً على جولة مونزا، قال: "سنرى. عملنا بشكل كبير خلال الجولات الماضية على السيارة لتحسين سرعتها على الخطوط المستقيمة وتحسين عمل ’دي آر أس’".
واختتم: "سيكون من المثير اختبار كل ذلك في السباق".
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