فورمولا 1 تجارب البحرين الشتويّة

كراك: أستون مارتن "تملك إمكانات" لكن "لدينا الكثير من العمل"

أقرّ مايك كراك المسؤول عن العمليات على الحلبة في فريق أستون مارتن، بأن سيارة الفريق "تملك إمكانات" بعد الأسبوع الأول من الاختبارات في البحرين، لكن لا يزال أمام الفريق الكثير من العمل، خاصة أنه بدأ الموسم متأخرًا.

تم التحرير:
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: زاك ماوجر

يشهد موسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا 1 تغييرات جذرية في اللوائح، غير أن فريق سيلفرستون يعيش تحولات أكبر من بعض منافسيه، مع انضمام هوندا كشريك مصنعيّ رسمي، وقدوم أدريان نيوي في دور قيادي تقني بارز. لكن رغم التوقعات المرتفعة، لم تسر الأمور بسلاسة، إذ واجه الفريق عدة مشاكل تقنية.

بل إن السائق لانس سترول صرّح بأن السيارة قد تكون "أبطأ بأربع ثوانٍ عن الفريق المتصدر". وأنهى الكندي اليوم الثالث من الاختبارات في المركز الـ15 من أصل 17 سيارة، متقدمًا فقط على سائقي كاديلاك فالتيري بوتاس وسيرجيو بيريز.

وقال كراك: "أعتقد أن أهم ما تعلمناه هذا الأسبوع هو أن لدينا الكثير من العمل. لدينا سيارة جديدة، وحزمة جديدة، وشريك جديد أو شركاء جدد، وعلينا دمج كل ذلك معًا. هناك عمل كبير ينتظرنا، وتعلمنا هذا الأسبوع أننا لسنا في المستوى نفسه الذي قد يكون عليه الآخرون."

ومع ذلك، أشار إلى جانب إيجابي: "لكنني أعتقد أن الحزمة تملك إمكانات، وعلينا العمل بجد لإطلاقها."

ومع سعي الفريق لتوضيب وحدة الطاقة بإحكام شديد ضمن تصميم مدمج، فقد بدأ الموسم بخطوة متأخرة، حتى إن السيارة لم تكن مطلية بشكل كامل في البداية.

وتابع كراك: "الأهم كان أن ننطلق أولًا. قبل أن نطوّر السيارة بالكامل، كان من المهم أن ننزل إلى الحلبة في برشلونة. حتى لو كان ذلك مبكرًا قليلًا، فقد واجهنا العديد من المشاكل الصغيرة التي تحتاج إلى تصحيح، وهذا يستغرق وقتًا".

وأكمل: "أعتقد أنه بمجرد أن ننطلق بشكل صحيح، يمكننا تحليل السيارة، وتحليل نقاط الضعف، وفرص التطوير، وأنا واثق أننا نستطيع تحقيق خطوات كبيرة إلى الأمام."

وعند سؤاله عمّا إذا كان الفريق في مستوى الأداء الذي كان يطمح إليه في هذه المرحلة، أجاب: "من الصعب دائمًا تحديد ذلك. الأمل شيء لا يمكنك الاعتماد عليه في الفورمولا 1. عليك أن تبقى مع الحقائق. جئنا إلى هنا وأخذنا الانطباع الأول، وعلينا أن ندرك أن هناك عملًا إضافيًا يجب القيام به".

وأضاف: "كانت تجارب برشلونة مجرد اختبار تمهيدي، وأدركنا كما قلت، أننا بحاجة إلى المزيد من العمل. يجب ترتيب الأولويات الآن وتحديد ما الذي ينبغي حله أولًا للأسبوع المقبل".

وأردف: "ليس لدينا الكثير من الوقت. علينا الاعتراف بذلك. لكننا سنضع قائمة أولويات واضحة ونبدأ العمل عليها، وأعتقد أننا سنكون في وضع أفضل الأسبوع المقبل".

