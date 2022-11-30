كراك: أستون مارتن تسير نحو "الهدف" في خطة الـ 5 أعوام مع الحاجة لخطوة كبيرة في 2023
قال مايك كراك مدير فريق أستون مارتن أن فريقه ما يزال يسير نحو الهدف الموضوع بعدما تعافى من البداية الصعبة لموسم 2022 في الفورمولا واحد.
مع ذلك، شدد كراك على أن الفريق بحاجة لإحراز خطوات إلى الأمام العام المُقبل، ولا سيما وأن سيارة أيه ام آر23 ستكون الأولى المصممة بالكامل تحت إشراف المدير التقني دان فالوز والموظفين الآخرين الذين عينهم الفريق مؤخرًا.
وواجهت أستون مارتن بداية صعبة لموسم 2022، حيث تواجدت سيارتيها بانتظام خارج مراكز النقاط.
لكن الفريق نجح بالقفز من المركز التاسع في الترتيب العام إلى السابع في السباقات القليلة الأخيرة، إذ خسر المركز السادس بفارق ضئيل.
"من الطريقة التي بدأنا بها الموسم، أعتقد بأننا متأخرون من حيث جدول الأهداف" قال كراك عن التقدم في 2022.
وأضاف: "لكنني أعتقد بأننا نجحنا بالتعويض على نحوٍ جيد. أرى أننا بحاجة في العام الثالث ضمن خطتنا إلى أن نرى تحسنًا واضحًا، خطوة واضحة على صعيد الأداء، ونعم، يمكنني القول بأننا نسير نحو هدفنا".
وتابع: "كانت عودتنا مثيرة للإعجاب، حيث يمكنكم رؤية تأثير انضمام أشخاص مثل دان إلى الفريق إلى جانب آخرين".
وأكمل: "أعتقد بأن لدينا الكثير من الزخم، ويمكنكم استشعار تلك الروح عندما تأتون إلى هنا. لذلك أرى بأن لدينا ما يدعو للتفاؤل حيال قدرتنا على مواصة السير في ذلك الطريق".
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