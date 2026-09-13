"كدت أنام" - سائقو الفورمولا 1 يطالبون بتغييرات على حلبة مدريد بعد جائزة إسبانيا "السيئة جدًا"

جاءت جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1 بالشكل الذي كان معظم السائقين يخشونه قبل عطلة نهاية الأسبوع. وقال ماكس فيرستابن يوم السبت إنه لا يستطيع رؤية فرصة واحدة للتجاوز، وأضاف خلال حديثه مع وسائل الإعلام الهولندية: "أعطوني فقط خريطة الحلبة"، في إشارة إلى أنه كان سيجري عليها العديد من التغييرات.

وبالفعل، تبيّن أنّ التجاوز يوم الأحد أمر شبه مستحيل، ما جعل الأجواء في الحظائر واضحة بعد السباق: مادرينغ ممتعة خلال لفة سريعة واحدة، بالتأكيد من وجهة نظر السائقين، لكن قيمة السباق الترفيهية كانت منخفضة جدًا.

وعندما أشار موقعنا "موتورسبورت.كوم" إلى أن العديد من الموجودين في المركز الإعلامي كادوا ينامون خلال السباق الأول حول مجمع إيفيما، رد غابرييل بورتوليتو: "كدت أنام أنا أيضًا!".

وشارك الفائز بالسباق كيمي أنتونيللي الرأي نفسه. فقد استمتع متصدر البطولة بالتجارب التأهيلية، لكنه لم يستمتع بالسباق.

وقال: "إنها بالتأكيد لا توفر فرصًا للتجاوز ولا تدفعك حتى إلى محاولة القيام بحركة، لأنك ستحتك بالآخرين في 80% من الوقت. أعتقد أنه خصوصًا في المقطع المتتابع الثاني، لو انعطفت هناك، لكنا أنا ولاندو قد اصطدمنا ببعضنا وربما انتهى بنا الأمر إلى الحائط وسددنا الطريق. ومن المؤكد أن ذلك لم يكن ليكون أمرًا جيدًا".

وأضاف: "لذلك أعتقد أن هناك بعض المنعطفات التي تحتاج إلى التغيير لخلق المزيد من فرص التجاوز، لأنه في الوقت الحالي، نعم، إنها حلبة جميلة خلال لفة واحدة، لكن بالتأكيد في السباق تجد نفسك عالقًا خلف السيارة التي أمامك."

وكان السائقون قد توقعوا ذلك بالفعل قبل عطلة نهاية الأسبوع، خصوصًا أن المصممين لم يطلبوا رأيهم مسبقًا. وأوضح فيرستابن أن هذا حدث فقط في جدة بعد أن أثبتت الحلبة خطورتها في عامها الأول، لكنه لم يحدث مع حلبات جديدة مثل مادرينغ.

ويرغب السائقون في المستقبل في تغيير هذا النهج. ومن بينهم سائق هاس أوليفر بيرمان، الذي تعرض لحادث ضخم خلال التجارب الحرة الثالثة يوم السبت وغاب عن التجارب التأهيلية.

وقال بيرمان عندما سأله "موتورسبورت.كوم" عن غياب التجاوزات: "ما عليك سوى النظر إلى تصميم الحلبة، ومن الواضح جدًا أنها ستكون حلبة سيئة للسباقات. أعني، عندما تصل وترى هذا التصميم، تقول لنفسك: ماذا تتوقعون منا أن نفعل؟ إنه أمر مؤسف قليلًا."

ويرى أن هناك عاملين وراء ذلك، يجعلان الهجوم صعبًا جدًا والدفاع سهلًا للغاية.

وأوضح: "ليس فقط أن لديك الكثير من مخارج المنعطفات المتتالية التي يصعب جدًا خلالها نقل القوة إلى الأرض، بل لديك أيضًا الكثير من مداخل المنعطفات المتتالية. ومن السهل جدًا أن تقود بطريقة خطرة قليلًا أثناء الدفاع عن مركزك، وبالتالي يصبح من الصعب جدًا تنفيذ محاولة تجاوز".

ثلاثة جوانب يجب تحسينها في مادرينغ لموسم 2027

بينما يقول ألبون إن تغييرات بسيطة نسبيًا ستكون كافية لعام 2027، فقد شارك السائقون بالفعل عدة مقترحات خلال عطلة نهاية الأسبوع، بدءًا من سائق ويليامز نفسه.

وقال ألبون: "جزء كبير من المشكلة يتمحور حول المنعطفات من الثالث إلى الخامس. أعتقد أن هذه المنطقة بأكملها تحتاج إلى إعادة تصميم، وربما جعل مناطق الكبح أكثر استقامة. نحتاج إلى إزالة مقطع التتابع هذا. إنه جيد من ناحية الاستعراض، لكنه ليس جيدًا للسباقات".

وأضاف: "وأعتقد أن الميلان، رغم روعته، لا يؤدي المهمة بشكل جيد بما يكفي في المنعطف 13. وربما يحتاج المنعطف 13 إلى أن يكون أبطأ، مع منطقة كبح أكبر".

وبعيدًا عن حقيقة أن المقطع المتتابع المكون من المنعطفين الخامس والسادس سيئ بالنسبة إلى السباقات، رأى بورتوليتو مشكلة أخرى يوم الأحد. وقال سائق أودي: "مجرد القفزة في المنعطف الخامس، أن تخوضها 50 لفة، يجعلك تعاني من صداع شديد في نهاية السباق. لذلك فهي ليست الأسهل بالنسبة إلى أجسامنا."

وبعيدًا عن المقطع المحيط بالمنعطف الخامس، حيث يرى السائقون معظم المشكلات، لدى لاندو نوريس أيضًا اقتراح يتعلق بالمقطع الأخير من الحلبة.

وقال: "أعتقد أن هناك بعض التغييرات الواضحة التي ينبغي عليهم إجراؤها. يجب عليهم التخلص من المنعطفين 18 و19، فلا فائدة منهما. ببساطة اجعلوا هناك خطًا مستقيمًا أطول يؤدي إلى منعطف حاد. لا أعرف كيف ينظر شخص إلى هذا التصميم ويقول: 'رائع.' نعم، أعتقد أن هناك الكثير من الفرص."

وكان هذا التغيير سيذكّر بطل العالم الحالي بما يعتبره مثالًا جيدًا: حلبة الأمريكيتين.

وقال: "بالنسبة لي، ليست حلبة سباق رائعة. إنها رائعة في التجارب التأهيلية، لكن كما تعلمون، لو كان هناك خط مستقيم من المنعطف 17 مباشرة إلى 20، مع مدخل أعرض بكثير مثل المنعطف الأول أو المنعطف العاشر في أوستن، ومنعطف حاد كبير، فستخلق فرصًا أفضل بكثير للجميع وسيصبح بإمكانكم الاستمتاع بالسباق.

"هناك بعض التغييرات البسيطة، وربما بعض التغييرات الأكثر تعقيدًا، مثل المنعطفات 5 و6 و7. من الصعب معرفة ما هو الأفضل بالضبط. حقيقة أنك مضطر إلى الانعطاف والكبح في الوقت نفسه تلغي أساس فكرة التسابق بالكامل. لذلك يمكنهم إجراء بعض التغييرات البسيطة، تغييرات سهلة، وربما تغييرات أكثر تعقيدًا، لكنني آمل أن يفعلوا ذلك، لأن السباق عندها يجب أن يكون أكثر إثارة للجميع."

وبالإضافة إلى المنعطفين 5 و6 والمنعطفين 18 و19، يدفع السائقون أيضًا نحو تغيير آخر: تقصير منطقة الصيانة، بهدف تشجيع الفرق على إجراء توقفات إضافية وخلق تنوع أكبر في الاستراتيجيات.