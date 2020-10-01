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كثرة السائقين في برنامج فيراري للناشئين ليست مصدر إزعاج

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كثرة السائقين في برنامج فيراري للناشئين ليست مصدر إزعاج

أصرّ لورون ميكيز المدير الرياضيّ لفريق فيراري على أنّ التخطيط لمستقبل المواهب الشابة في الفورمولا واحد من بين مجموعة الشباب الواعدين في برنامج الصانع الإيطاليّ ليست مصدر قلقٍ وإزعاج إضافيين.

يتنافس أعضاء أكاديميّة فيراري ميك شوماخر، وكالوم إيلوت وروبرت شفارتزمان على لقب بطولة الفورمولا 2 لموسم 2020.

وحصل ثلاثتهم على فرصة قيادة سيارة فيراري "اس.اف71اتش" من موسم 2018 أمسٍ الأربعاء على حلبة فيورانو، حيث حصل شفارتزمان على فرصته الأولى لقيادة سيارة فورمولا واحد.

وسيكسب شوماخر وشفارتزمان خبرة إضافيّة عندما يقودان لصالح ألفا روميو وهاس على التوالي في التجارب الحرّة الأولى من جولة نوربورغرينغ، بينما سيحصل شفارتزمان على دوره في يوم الجمعة من جائزة أبوظبي الكبرى.

وستُقام تجارب الشباب إثر عطلة نهاية أسبوع السباق في أبوظبي وستُقدّم فرصة أخرى للثلاثيّ الشاب.

ويتقدّم شوماخر حاليًا على إيلوت في صدارة الفورمولا 2 بفارق 22 نقطة مع بقاء جولتَي البحرين، بينما يحتلّ شفارتزمان المركز الخامس بفارق 51 نقطة عن الصدارة، لكنّه لا يزال يملك فرصة حسابيّة لتحقيق اللقب.

وأشارت بعض المصادر إلى أنّ شوماخر وُعد بترقية مضمونة إلى الفورمولا واحد في حال أكمل الموسم ضمن الثلاثة الأوائل، لكنّ حقيقة حصول إيلوت على فرصة مشاركة مبكّرة في تجارب حرّة تُشير إلى أنّ فيراري تأمل ضمّهما إلى الفورمولا واحد العام المقبل.

إذ تملك فيراري حقّ تحديد مقعدٍ في صفوف ألفا روميو – الذي يحتلّه حاليًا أنطونيو جيوفينازي – كما تربطه شراكة قويّة مع فريق هاس.

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وبحديثه قبيل تجارب الأمس، قال ميكيز أنّ اقتراب السائقين الثلاثة من أعتاب الفورمولا واحد أمرٌ إيجابي، مُشدّدًا على إدارة مستقبلهم على المدى البعيد أمرٌ ضروري.

وقال الفرنسي: "ليس ذلك مصدر إزعاج، بل مشكلة من الجيّد أن نواجهها. ذلك ما نريد التعامل معها. يقوم الشباب بعملٍ جيّدٍ جدًا. تطوّر ميك وكالوم بشكلٍ واضح منذ العام الماضي، وهما يتصدّران البطولة".

وأكمل: "يتواجد روبرت مع هؤلاء الشباب منذ عامه الأوّل. نحن سعداء بأداء ثلاثتهم، لكن يُعاني في المقابل ماركوس آرمسترونغ وجيوليانو أليزي قليلًا".

وأردف: "ليس ذلك مصدر إزعاج، ويمنحنا الكثير من الاستقرار والخيارات للمستقبل. ذلك سبب وجود الأكاديميّة من الأساس. بالطبع نعي أنّ اقتراب ثلاثة سائقين من العبور في ذات الوقت تقريبًا ليس بالأمر المتاح دائمًا".

واختتم بالقول: "لكنّني أعتقد بأنّ لدينا الأدوات لمنحهم فرصًا لإظهار قدراتهم وإمكانيّاتهم بأفضل طريقة ممكنة، سواءً في الفورمولا 2 أو في التجارب أو في العام المقبل، أو الذي يليه. ذلك هو الهدف".

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