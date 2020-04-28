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كتالونيا منفتحة على استضافة جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد في الصيف

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كتالونيا منفتحة على استضافة جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد في الصيف
28-04-2020

عبّرت حلبة كتالونيا عن انفتاحها على استضافة جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد في الصيف المقبل، قائلة بأنّه لا توجد قيودٌ حول الموعد الذي يُمكن فيه استخدام الحلبة.

تمّ تأجيل السباق من موعده الأصليّ في 10 مايو بسبب فيروس كورونا كما هو الحال مع سائر الجولات العشر الأولى.

ومع الإعلان عن إلغاء جائزة فرنسا الكبرى اليوم الإثنين، وتأثّر جولتَي هولندا وبلجيكا بالقوانين المحليّة التي تمنع حاليًا إقامة أيّة أحداث كبيرة حتّى 1 سبتمبر، فإنّ برشلونة واحدة من الحلبات الأوروبيّة القليلة الجاهزة للحاق بالجولات الأولى من الموسم، والتي من المنتظر أن تُقام في النمسا وبريطانيا في يوليو المقبل.

وقال خوان فونسيري المدير العام للحلبة لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "ما عرضناه على تشايس كاري منذ البداية هو أن نكون على ذات الصفحة".

وأضاف: "من الواضح أنّهم إن اعتقدوا بأنّ بوسعنا مساعدة الرياضة للحصول على بطولة أفضل وأكثر قوّة للمستقبل، فإنّنا سنكون جاهزين".

وأكمل: "ذلك ما طرحناه منذ البداية وحتّى اليوم. قدّمنا لهم إمكانيّة تنظيم برشلونة لحدث، كون لدينا خبرة 30 عامًا، ونحن نتواجد في موقعٍ جيّد على الصعيد اللوجيستيّ".

وتابع: "نحن على تواصل دائم مع الفورمولا واحد الآن ونخوض محادثات بشأن موعدٍ جديد خلال الموسم. مثلما قال تشايس، فإنّ الموسم سينطلق في أوروبا في يوليو/أغسطس، وسنكون هناك في تلك الفترة بالتأكيد".

وعادة ما لا ترغب برشلونة بالحصول على موعد في الصيف كون السكّان المحليين يكونون في فترة عطلة وتكون المدينة مزدحة بالسياح، لكنّ الوضع الحالي والاتّجاه لإقامة السباقات من دون جمهور تركا جميع الخيارات مفتوحة.

وقال خوان حيال ذلك: "سألونا إن كان هناك تاريخٌ لا يُمكن لنا فيه إقامة السباق، وقلنا: لا".

وأضاف: "نريد إقامة الحدث، ويُمكننا فعل ذلك وتنظيم كلّ شيء لمُساعدة الفورمولا واحد".

وواصل شرحه بالقول: "يكون الجميع في عطلة في إسبانيا في أغسطس عادة، لكنّني أعتقد بأنّ 2020 عامٌ استثنائيّ، ستكون روزنامة مختلفة بالكامل. لو تحدّثت إليّ قبل عامٍ من الآن لقلت: رجاءً ليس في أغسطس".

وأكمل: "لكن لا بأس الآن، كما أنّ الصيغة الأصغر للأحداث ستكون بمثابة نقطة بداية جيّدة ليس فقط لمنشآت الحلبة، لكن للفنادق المحيطة كذلك".

وتابع: "يُمكننا إقامة حدث من دون جمهور في أسبوعين أو ثلاثة. يُمكننا القيام بذلك بسهولة، كون لدينا 320 يومًا في العام من النشاط على الحلبة، لذا آلاتنا جاهزة حالما تنطفئ الأضواء".

وتملك برشلونة عقدًا بعامٍ واحد مع الفورمولا واحد حاليًا، ومن المتوقّع أن يتمّ تعويضها بسباقٍ جديد في 2021.

لكن بالرغم من مواجهة الكثير من الصعوبات الماليّة فإنّ الحلبة تحرص على تمديد تعاقدها، حيث قال فونتسيري أنّ السلطات المحليّة كانت داعمة.

وقال بخصوص ذلك: "ساعدتنا الحكومة الكتالونيّة كثيرًا مرّة أخرى".

وأكمل: "كان ليكون من السهل عليهم القول: ليس هناك فورمولا واحد هذا العام، كونه لا يُوجد موعد، ولا توجد ظروف صحيّة، ولا يُوجد مال".

وتابع: "تلك الأسباب الثلاثة كافية للقول بأنّ علينا نسيان الحدث".

واختتم حديثه بالقول: "لكنّهم قالوا بأنّنا نحتاج للحصول على فورمولا واحد أقوى في 2021، لذا نحتاج لأن نكون حاضرين في 2020. يُريدون عقدًا طويل الأمد، ولا يُفكّرون في مجرّد حدثٍ بعامٍ واحد".

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