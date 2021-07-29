كبير مهندسي هاس: انفتاح شوماخر "يساعد الجميع" في الفريق

ترقى بطل الفورمولا 2 إلى صفوف هاس للفورمولا واحد هذا العام، لكن ومع تنافسية الفرق الأمريكي الضعيفة، فإن الألماني اليافع يخوض منافسة حصرية مع زميله نيكيتا مازبين في آخر الترتيب.

ولطالما كان شوماخر يتبادل الآراء والانطباعات مع مهندس السباق غاري غانون عبر اللاسلكي، كما تلقى نصائح كذلك من سيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات.

وأشار كوماتسو إلى انفتاح شوماخر ورغبته بمحاولة أمور مختلفة، واتباع مقاربات متنوعة إضافة إلى تلقي نصائح الفريق بالرغم من عدم تأكده شخصياً من صحتها.

فقال: "كان من الواضح منذ البداية بالنسبة لنا، أنه منفتح جداً جداً على جميع الأفكار".

وتابع: "ذلك يمنحنا قدراً جيداً من البيانات. سواء إن كانت تلك الأمور تعمل وفق المأمول أم لا".

وأردف: "ذلك الانفتاح، والرغبة بتجربة كل شيء ومن ثم تقديم مقاربة بناءة للوضع، كما حصل في باكو، عندما كانت لديه مشكلة في السيارة. حصته كانت متقطعة بالطبع، كنت متأكداً أنه غاضب".

وأضاف: "لكن حتى حينها، كان هادئاً جداً، بذهنية بناءة، وقدم لنا انطباعات مذهلة. ذلك أمر مفيد للجميع في الفريق".

وأكمل: "لقد حقق خطوات كبيرة في جميع المجالات، لكن قدرته على إدارة الإطارات باتت ممتازة خلال السباقات الأخيرة".

بالمقابل، عبر مازيبين بوضوح عن الصعوبات التي تواجهه على متن السيارة في موسمه الأول كناشئ.

وأوضح كوماتسو أن السائقَين يرغبان بأمور مختلفة للغاية من سيارتَيهما، وأن الفريق استغرق بعض الوقت كي يفهم أسلوبي قيادتيهما المختلفين.

فقال: "نيكيتا يفضل ثباتاً أكبر، خاصة ضمن المنعطفات عالية السرعة، بينما يمكن لميك التعامل معها".

وتابع: "لكن علينا كذلك التأكد من أن السيارة تتعامل جيداً مع الإطارات. بالتالي فإن متطلبات كل منهما مختلفة".

وأردف: "ميك في الحقيقة يقوم بعمل جيد جداً. نيكيتا كذلك. كان في البداية متأخراً عنه. جزء من ذلك يعود إلى محاولتنا فهم المقاربتين المختلفتين لكل منهما".

واختتم: "ما زلنا نعمل على ذلك. لكنه يتحسن كذلك. ونحن نعمل بشكل متواصل على ذلك".