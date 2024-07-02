كاول رئيس قسم محرّكات مرسيدس السابق يُصبح الرئيس التنفيذي لأستون مارتن

سيحلّ آندي كاول المسؤول السابق عن قسم المحرّكات في مرسيدس محلّ ويتمارتش المدير السابق لفريق مكلارين والذي كان يشغل طوال الفترة الماضية دور الرئيس التنفيذي لمجموعة أستون مارتن، وذلك وفق بيانٍ للفريق اليوم الثلاثاء.

ويُعرف كاول بإشرافه على قسم المحرّكات عالية الأداء في مرسيدس بين 2013 و2020، حيث سيطرت السهام الفضيّة على الفورمولا 1 في تلك الفترة مُحقّقة سبعة ألقاب مزدوجة.

كما أمّن الفريق لقب الصانعين لموسم 2021 بعد فترة قصيرة من انتقال كاول للعمل مع مرسيدس كمستشارٍ لها.

ويُعدّ هذا الدور الرسمي الأوّل لكاول منذ مغادرته لصفوف مرسيدس، حيث قال في بيان أستون: "أنا مسرورٌ بالانضمام إلى مشروع لورنس سترول المثير وأتطلّع قدمًا للعمل مع مجموعة الموظّفين الموهوبين التي تمّ تشكيلها".

وأضاف: "دائمًا ما مثّلت الفورمولا 1 شغفي، وأنا أنضمّ إلى أستون مارتن في مرحلة مثيرة مع الاكتمال الوشيك لمجمّع أستون مارتن ريسينغ تكنولوجي وانتقالنا مع قوانين 2026 لنُصبح فريقًا مصنعيًا مع شريكينا الاستراتيجيّين هوندا وأرامكو".

و"سيُسلّم ويتمارتش مسؤولياته قبل نهاية العام" وفق ما جاء في بيان أستون مارتن.

وقال ويتمارتش: "أعرف آندي منذ عدّة أعوام وجلبته إلى قسم المحرّكات عالية الأداء في مرسيدس في 2004 أين أصبح مديرًا إداريًا بين 2013 و2020 وحقّق نجاحات ضخمة للفريق والرياضة".

وأردف: "سيكون مكسبًا مذهلًا لأستون مارتن وسيُقدّم مساهمات بارزة في إنجاح استراتيجيّتنا بالتقدّم إلى الأمام".

من جانبه قال سترول: "أودّ شكر مارتن الذي كان محوريًا في مرحلة نضجنا ونموّنا كعمل. لقد طوّر الفريق في الأعوام الثلاثة الماضية، وساعدنا على تحقيق نقاطٍ بارزة، بما فيها تعزيز علاقتنا مع هوندا وتقديم مجمّعنا الجديد العصري في سيلفرستون".

ثمّ تابع: "أنا مسرورٌ بالترحيب بآندي في فريقنا في هذه المرحلة المفصليّة. يملك آندي دعمي الكامل وسيتمتّع بكلّ الموارد المتاحة للفوز".