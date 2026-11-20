فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

كان الأمر مخيفًا عند سرعة 100 كلم/س": السائقون مصدومون من تحوّل حلبة لاس فيغاس إلى "حلبة جليديّة"

أكدت حصّة التجارب الحرة التي أُقيمت يوم الخميس وشهدت أمطارًا غزيرة في معظم فتراتها خلال جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1، المخاوف بشأن أداء الإطارات المخصصة للظروف الماطرة في البطولة.

منشور: 20-11-2026

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أرفيد لينبلاد، ريسينغ بولز

الصورة من قبل: رودي كاريزيفولي/صور جيتي

مع تأثير الأمطار على مجريات التجارب الحرة يوم الخميس في جائزة لاس فيغاس الكبرى، على حلبة الشوارع ذات التماسك المنخفض، لم يكن أبرز ما يمكن استخلاصه هو تحديد السائق الأسرع، بل تمثّل الأمر في حقيقة لافتة، وهي نجاح جميع السائقين في تجنب الاصطدام بالحواجز.

وبعد أول عطلة نهاية أسبوع ماطرة بالكامل في الفورمولا 1 بالبرازيل، استُخدمت خلالها الإطارات المطرية الكاملة وإطارات إنترميديت في ظروف التصفيات والسباق، أعرب السائقون عن قلقهم بشأن كيفية عمل مجموعة بيريللي المخصصة للظروف الماطرة على حلبة لا تضم منعطفات عالية السرعة، حيث يصبح من الأصعب بكثير رفع حرارة الإطارات إلى مستوى التشغيل المناسب.

وقال لاندو نوريس سائق مكلارين بعد سباق ساو باولو: "أعتقد أن اللحظات المخيفة ستكون عندما نأتي إلى لاس فيغاس ولا نتمكن من رفع حرارة الإطارات".

وأضاف ليام لاوسون سائق ريسينغ بولز: "إذا كنا على حلبة مثل لاس فيغاس وهطلت الأمطار، فأعتقد بصراحة أننا سنواجه مشكلة".

ولم يضطر نوريس ولاوسون إلى الانتظار طويلًا حتى تخضع توقعاتهما للاختبار. فلم تشهد لاس فيغاس سوى 22 يومًا ممطرًا خلال عام 2025، ما جعل هطول الأمطار خلال جائزة المدينة الكبرى احتمالًا مستبعدًا للغاية. وفي مدينة مهووسة بالمراهنات، يمكن تشبيه ذلك بتحقيق رهان مزدوج على رقمين في إحدى طاولات الروليت المنتشرة.

لكن الأمطار هطلت بالفعل بكميات غزيرة، ما حوّل حصة التجارب الحرة الأولى يوم الخميس إلى حصّة ضائعة بالكامل، إذ لم يسجل أي سائق زمنًا للفة، بعدما اكتفى معظم السائقين بلفة استكشافية واحدة على الإطارات المطرية الكاملة، بدافع الفضول في المقام الأول.

أما حصة التجارب الحرة الثانية، فشهدت نشاطًا أكبر، إذ بدأت بإطارات الأمطار، قبل الانتقال إلى إطارات إنترميديت مع بدء تشكّل خط جاف على المسار. لكن سطح الحلبة الزيتي والمتسخ، الذي تنتشر عليه الخطوط المطلية، تحوّل المسار إلى ما يشبه "حلبة جليدية"، وفق وصف السائق الناشئ في ريسينغ بولز، أرفيد ليندبلاد، خلال ظهوره الأول في لاس فيغاس. وواجه السائقون صعوبات كبيرة خصوصًا خلال اللفات الأولى من كل فترة قيادة، بينما حاولوا رفع حرارة إطاراتهم إلى نطاق تشغيل مقبول.

وقال ليندبلاد: "لقد صدمتني التجربة. تحدثنا مرارًا عن أن هذه الإطارات ليست جيدة. وأعتقد أن السائقين اشتكوا بالفعل العام الماضي من أن الإطارات المطرية لا تعمل هنا. كما أنها لم تكن تعمل على كثير من الحلبات التي زرناها هذا العام".

وأكمل: "لكن هذه كانت تجربة لم يسبق لي أن خضتها في سيارة من قبل. كان الأمر مخيفًا بصراحة حتى عند القيادة بسرعة 100 كلم/س في منعطف منخفض السرعة. كانت العجلات الأربع تنزلق، ولم تكن تعرف ما إذا كنت ستصطدم بأحد الجدران. ومن الواضح أن وجود كل هذه الخطوط المطلية والجدران لا يساعد، لأننا على حلبة شوارع. كانت تجربة جديدة تمامًا بالنسبة إليّ، وبصراحة، أقرب شيء يمكنني مقارنتها به هو قيادة سيارة رالي على الجليد بدلًا من سيارة فورمولا 1".

السائقون الأكثر خبرة يُؤيّدون رأي ليندبلاد أيضًا

وقال أليكس ألبون سائق ويليامز: "نعم، أتفاجأ دائمًا عندما أرى عدم وقوع أي حوادث أو أي شيء من هذا القبيل، لأنك تشعر بأنك تمر بتلك اللحظات كثيرًا بنفسك خلال القيادة هناك. لكننا نتحدث عن أصعب حلبة في العام، وأقل مستوى من التماسك طوال الموسم، وهذه السيارات على مسار مبلل، ما يعني الكثير من الانزلاقات".

وبعد حصة التجارب الحرة الأولى، قررت بيريللي رفع درجة حرارة أغطية تحمية إطارات الأمطار من 40 إلى 60 درجة مئوية، وهو ما ساعد إلى حد ما على تسريع عملية رفع الحرارة في البداية، لكن ألبون رأى أن ذلك لم يكن كافيًا.

وقال: "أعتقد أن هذه الإطارات باردة أكثر من اللازم. أعتقد أننا نحتاج إلى أغطية تسخين بدرجات حرارة أعلى. لا أعرف لماذا نستخدم درجات حرارة منخفضة إلى هذا الحد في أغطية التسخين، فنحن ما زلنا نستخدمها على أي حال، لذلك لا أرى فرقًا إذا رفعنا حرارتها قليلًا".

وأضاف أوسكار بياستري سائق مكلارين: "كان الأمر شبه مستحيل في البداية. أعني، حتى عندما وضعنا إطارات إنترميديت، كانت اللفات الأولى أصعب من القيادة على الإطارات المطرية، وكانت أكثر تعقيدًا بكثير. لذا، نعم، لم تكن القيادة سهلة بالتأكيد".

لكن لم يتفق الجميع مع هذا الرأي، إذ قال إسحاق حجار سائق ريد بُل إنه استمتع بالفعل بالقيادة على إطارات إنترميديت.

وقال السائق الفرنسي: "في حصة التجارب الحرة الأولى، كان الأمر صعبًا للغاية. ولهذا السبب لم نقم بالقيادة كثيرًا. أما في الحصة الثانية، فكانت الأمور سهلة نسبيًا".

وأكمل: "أعتقد أن الإطار المطري الكامل كان متطرفًا أكثر من اللازم. أما إطار إنترميديت فكان يعمل بشكل مثالي، وكانت القيادة ممتعة بصراحة. لقد استمتعت كثيرًا بالقيادة..".

وبعد أعمال التطوير الأولية وعدد من اختبارات الإطارات في الظروف الماطرة، تخطط شركة بيريللي المزوّدة لتقديم إطارات محدّثة في وقت مبكر من الموسم المقبل.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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