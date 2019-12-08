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كاميليري: سلسلة نتفليكس غيّرت قواعد اللعبة بالنسبة للفورمولا واحد

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كاميليري: سلسلة نتفليكس غيّرت قواعد اللعبة بالنسبة للفورمولا واحد
08-12-2019

أشاد لويس كاميليري رئيس فيراري بالرؤية التي جلبتها ليبرتي ميديا إلى الفورمولا واحد، حيث يعتقد بأنّ سلسلة نتفليكس مثّلت دعمًا ضخمًا لصورة الرياضة.

في حين أنّ فيراري تحت قيادة الراحل سيرجيو ماركيوني تواجدت في صدام مع خطط ليبرتي ميديا طويلة الأمد، فإنّ الرئيس الجديد كاميليري كان أكثر سعادة بمقاربة عملاق الإعلام الأمريكيّ.

ويعتقد كاميليري بأنّ سلسلة "الفورمولا واحد: قُد للنجاة" – التي تمّ عرضها للمرّة الأولى هذا العام – قد قدّمت رؤية لأروقة الفورمولا واحد لم يسبق عرضها مطلقًا.

وقال حيال ذلك: "ليبرتي شركة أمريكيّة، وتريد التعاون، وبناءً على ذلك المنظور فقد قاموا بعملٍ جيّد. مرّوا بمنحى تعلّم سريع. يقتربون من الوصول إلى المستوى المنشود واتّخذوا بعض الخطوات الحكيمة".

وأردف: "أذكر نتفليكس على سبيل المثال. لم يكن للكثيرين أيّ اهتمام على الإطلاق بالفورمولا واحد، لكن نتيجة سلسلة قُد للنجاة فقد انجذبوا لمعرفة المزيد حول رياضتنا. تلك خطوة رائعة".

وأكمل: "لا أعلم إن كانوا قد حصلوا على النتائج الكافية من الجانب التجاريّ من ذلك، لكن من ناحية الصورة والاهتمام فقد كان ذلك مهمًا. كان العامل البشريّ بارزًا كثيرًا قبل 30 عامًا، لكنّه تراجع أكثر على مرّ الأعوام".

وأردف: "وباعتماد سقف النفقات والقوانين التقنيّة الجديدة فإنّني آمل أن يعود الجانب الإنساني إلى الواجهة. تريد الأجيال الشابة الأصالة والاتّصال الإنساني".

ولم تُشارك فيراري رفقة مرسيدس في الموسم الأوّل من سلسلة نتفليكس، لكن على إثر نجاح الوثائقيّ فقد وافق الفريقان على السماح لطاقم التصوير بالحضور في عطل نهاية أسبوع السباقات هذا الموسم من أجل تجهيز السلسلة الثانية.

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