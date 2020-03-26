كامل طاقم مكلارين يعود إلى موطنه بعد الحجر الصحي في أستراليا

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
34 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
07 مايو
-
10 مايو
الحدث التالي خلال
41 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
55 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
69 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
11 يونيو
-
14 يونيو
الحدث التالي خلال
76 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
90 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
97 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
111 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
125 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
153 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
160 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
174 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
181 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
195 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
209 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
216 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
230 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
244 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كامل طاقم مكلارين يعود إلى موطنه بعد الحجر الصحي في أستراليا

المشاركات
التعليقات
كامل طاقم مكلارين يعود إلى موطنه بعد الحجر الصحي في أستراليا
26-03-2020

أكّد فريق مكلارين أنّ كامل أعضائه الذين بقوا في أستراليا بسبب مخاوف جائحة فيروس "كوفيد-19" عادوا الآن بأمان إلى موطنهم.

على خلفيّة صدور نتيجة تحليل إيجابيّة لأحد موظّفي مكلارين عشيّة انطلاق جائزة أستراليا الكبرى، تمّ وضع 14 موظّفًا إضافيًا في الحجر الصحيّ لأسبوعين للتأكّد من عدم إصابتهم بالعدوى.

كما بقي عددٌ من الموظّفين البارزين الآخرين، بمن فيهم أندريا ستيلا المدير الرياضيّ، في ملبورن للمساعدة على توفير الدعم لزملائهم العالقين في غرف الفندق.

لكن مع انتهاء فترة العزل الممتدّة لأسبوعين، ورضا السلطات الصحيّة الأستراليّة عن عدم حملهم للفيروس، سافر أعضاء الفريق في مرحلة سابقة من هذا الأسبوع ووصلوا الآن إلى المملكة المتّحدة.

وجاء في بيانٍ من مكلارين: "نحن سعداء بتأكيد وصول كلّ أفراد الفريق الذين كانوا في الحجر الصحيّ في ملبورن إلى جانب الطاقم الإداري الذي بقي معهم إلى موطنهم مساء اليوم بسلام".

وكان الفريق قد اختار الانسحاب سريعًا من جولة أستراليا حال التأكّد من نتيجة التحليل الإيجابيّة.

وكان ذلك القرار الذي دفع الفرق المنافسة لأخذ حذوه، ما أطلق سلسلة من الأحداث أجبرت القائمين على إلغاء السباق.

المقال التالي
برياتوري: كان على فيراري ضم لوكلير منذ عامه الأوّل

المقال السابق

برياتوري: كان على فيراري ضم لوكلير منذ عامه الأوّل
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة هولندا الكبرى

جائزة هولندا الكبرى

٣٠ أبريل - ٣ مايو
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
eSports

تحليل: خمسة أمور تعلمناها من سباقات الفورمولا واحد الإلكترونية

أحدث ملفات الفيديو

مقابلة حصرية مع روس برون حول 06:49
فورمولا 1

مقابلة حصرية مع روس برون حول "كورونا" ونتفليكس وقوانين 2021

خمس مرّات سبق وأُلغيت فيها سباقات الفورمولا واحد ولماذا 05:18
فورمولا 1

خمس مرّات سبق وأُلغيت فيها سباقات الفورمولا واحد ولماذا

لماذا على مرسيدس تعديل تصميم نظام تعليقها 01:09
فورمولا 1

لماذا على مرسيدس تعديل تصميم نظام تعليقها

التغييرات التي طالت أنف سيارة ريد بُل 2002 01:29
فورمولا 1

التغييرات التي طالت أنف سيارة ريد بُل 2002

جورجيو بيولا: أهم التغييرات في هيكل سيارة مرسيدس 2020 01:05
فورمولا 1

جورجيو بيولا: أهم التغييرات في هيكل سيارة مرسيدس 2020

أحدث الأخبار

كامل طاقم مكلارين يعود إلى موطنه بعد الحجر الصحي في أستراليا
F1

كامل طاقم مكلارين يعود إلى موطنه بعد الحجر الصحي في أستراليا

برياتوري: كان على فيراري ضم لوكلير منذ عامه الأوّل
F1

برياتوري: كان على فيراري ضم لوكلير منذ عامه الأوّل

ريكاردو: إلغاء جولة موناكو "مؤلم"
F1

ريكاردو: إلغاء جولة موناكو "مؤلم"

خصائص الوقود الحيوي ستفتح معركة طاقة جديدة
F1

خصائص الوقود الحيوي ستفتح معركة طاقة جديدة

رئيس جائزة كندا الكبرى "متفائل لكن بواقعية" حيال إمكانية إقامة سباق الفورمولا واحد
F1

رئيس جائزة كندا الكبرى "متفائل لكن بواقعية" حيال إمكانية إقامة سباق الفورمولا واحد

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
٣٠ أبريل - ٣ مايو
تذاكر
٧ مايو - ١٠ مايو
تذاكر
٢١ مايو - ٢٤ مايو
تذاكر
٤ يونيو - ٧ يونيو
تذاكر
١١ يونيو - ١٤ يونيو
تذاكر
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.