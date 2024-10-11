كامالا هاريس مرشحة الرئاسة الأمريكية: "سائقي المفضل في الفورمولا 1 هو لويس هاميلتون"
كشفت كامالا هاريس أنها من عشاق الفورمولا 1 وأن سائقها المفضل هو لويس هاميلتون.
كشفت مرشحة الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس أنها من كبار عشاق الفورمولا 1 وأن سائقها المفضل هو لويس هاميلتون.
هاريس، التي تنافس الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي يأمل بإعادة انتخابه بعد خسارته أمام جو بايدن عام 2020، في الانتخابات التي ستجرى في 5 نوفمبر، ستصبح أول رئيسة في تاريخ الولايات المتحدة إذا نجحت.
وأوضحت هاريس في مقابلة أنها وعائلتها يشاهدون سباقات الفورمولا 1 بانتظام.
وقالت هاريس في بودكاست "هوارد ستيرن": "نحن نحب سباقات الفورمولا 1 كعائلة".
وأضافت: "بالطبع لم أتمكن من متابعة السباقات مؤخراً لأنني أخوض حملة انتخابية. الأمر يعتمد أحياناً على مكان جولة الفورمولا 1 في نهاية الأسبوع وعلى توقيت السباق."
وعندما سألها ستيرن عن سائقها المفضل، أجابت هاريس: "بالطبع، لويس هاميلتون!"
أما ترامب، الذي حضر جائزة ميامي الكبرى في وقت سابق من هذا العام، فلم يذكر سائقه المفضل.
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