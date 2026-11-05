فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

كامارا يخوض ظهوره الأول في الفورمولا 1 في البرازيل بعد استبعاد أوكون من فريق هاس

سيخوض رافاييل كامارا ظهوره الأول في الفورمولا 1 مع فريق هاس في البرازيل، بعدما تقرر أن يغيب إستيبان أوكون عن بقية موسم 2026.

منشور: 05-11-2026

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قرر فريق هاس للفورمولا 1 عدم إشراك إستيبان أوكون مجددًا في صفوفه، مع منح رافاييل كامارا، الذي سيخوض ظهوره الأول مع الفريق في موسم 2027، فرصة مبكرة للمشاركة خلال جائزة البرازيل الكبرى هذا الأسبوع، وعلى أرضه وبين جماهير بلاده.

وبعد تزايد التوتر في العلاقة بين أوكون والفريق، جاء الخلاف الحاد الذي اندلع في المكسيك ليشكّل القشة التي قصمت ظهر البعير، ودفع مدير الفريق أياو كوماتسو إلى استبعاد السائق الفرنسي.

وكان السائق الاحتياطي والمدعوم من تويوتا ريو هيراكاوا قد حلّ مكان أوكون اعتبارًا من يوم السبت في المكسيك، وتمكن من تسجيل نقطة في ظهوره الأول بعدما أنهى السباق في المركز العاشر.

وأكد الفريق الآن أن أوكون، الذي سيكون سائقًا حرًا في العام المقبل، لن يعود إلى صفوفه.

وأوضح كوماتسو قائلًا: "أبلغنا إستيبان أوكون الآن بأنه لن يعود إلى مقعد السباق مع فريق تي جي آر هاس للفورمولا 1 خلال هذا الموسم".

وأضاف: "لا تُتخذ مثل هذه القرارات بسهولة أبدًا، كما كانت الحال في مكسيكو سيتي، لكننا نرى الآن، مثلما رأينا حينها، أن هذا القرار يصب بصورة مؤكدة في مصلحة الفريق على المدى المقبل. أما المحادثات التي جرت في نهاية المطاف بين الفريق وإستيبان، فستبقى شأنًا داخليًا، وسنواصل احترام خصوصية المواقف التي تُناقش خلف الأبواب المغلقة".

وسيحصل كامارا، سائق أكاديمية فيراري، والذي كان فريق هاس قد تعاقد معه بالفعل ليحل مكان أوكون في موسم 2027، على فرصة قيادة سيارة في إف-26 على حلبة إنترلاغوس.

ويحتل السائق البرازيلي حاليًا صدارة ترتيب بطولة الفورمولا 2، كما ترك انطباعًا استثنائيًا لدى هاس خلال الاختبارات الخاصة، ليحصل بذلك على فرصة بدء مسيرته في الفورمولا 1 قبل موعدها المحدد بعدة أشهر.

وجاءت الموافقة النهائية بعد ظهر يوم الثلاثاء، رغم أن كامارا كان قد وُضع بالفعل في حالة تأهب خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة المكسيك الكبرى، عقب الاستبعاد المفاجئ لأوكون من تشكيلة هاس. وفي حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز، أشرك الفريق الأمريكي ريو هيراكاوا كبديل مؤقت، بينما كان يقيّم خياراته للجولات المتبقية من الموسم.

ولم يتأكد بعد ما إذا كان كامارا أو هيراكاوا سيقود سيارة الفريق في الجولات المتبقية في لاس فيغاس وقطر وأبوظبي، لكن من المرجح أن يتناوب السائقان على المشاركة فيها.

رافا كامارا، فيراري

الصورة من قبل: Davide Cavazza

ولم يسبق لـ كامارا قيادة سيارة فورمولا 1 لموسم 2026، لكنه لن يصل إلى ظهوره الأول عالي الضغط على أرضه دون استعداد. فقد خاض خلال الموسم خمس حصص من اختبارات السيارات السابقة، أربع منها خلف مقود سيارة فيراري إس إف-25، وواحدة على متن سيارة هاس في إف-25.

وأُقيمت الحصة الأخيرة في أغسطس على حلبة بورتيماو في البرتغال، ولعبت دورًا محوريًا في إقناع الفريق المملوك لشركة أمريكية بقدراته الطبيعية.

وأكد كوماتسو قائلًا: "بالنظر إلى ما ينتظرنا، اخترنا رافاييل كامارا لقيادة السيارة إلى جانب أولي بيرمان في جائزة ساو باولو الكبرى".

وأضاف: "بعدما قدم أداءً متميزًا خلال مشاركته في اختبارات السيارات السابقة في أغسطس، أصبحنا على دراية بقدرات رافاييل، ونتطلع إلى الترحيب به ضمن الفريق هذا الأسبوع والعمل معه خلال ظهوره الأول في الفورمولا 1، حين يقود سيارة في إف-26 في البرازيل".

وسيترتب على هذا التغيير في الخطط تأثير أيضًا على فيراري. إذ ستُمنح حصة التجارب الحرة الأولى صباح الجمعة، التي كانت مخصصة في الأصل لكامارا، إلى دينو بيغانوفيتش، ما سيتيح للسائق السويدي فرصة أخرى للجلوس خلف مقود سيارة فريق مارانيللو.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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