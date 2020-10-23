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كالينيوس: "من الجنون" خروج مرسيدس من بطولة الفورمولا واحد

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كالينيوس: "من الجنون" خروج مرسيدس من بطولة الفورمولا واحد

قال أولا كالينيوس المدير التنفيذي لدى مرسيدس أنه سيكون "من الجنون" بالنسبة للمصنّع الألمانيّ الخروج من الفورمولا واحد وذلك بناءً على الاتجاه الذي تسير به البطولة.

قبل توقيع اتفاقية كونكورد الجديدة مع التوجه إلى موسم 2021، قامت جميع الفرق بتقييم عملياتها حيال إمكانية المواصلة في البطولة من عدمها.

وبينما تزداد الضغوط على المصنعين خلال الفترة الصعبة الحالية التي فرضتها الجائحة الحالية، لكن مرسيدس كانت واضحة في قرارها.

وضمن مقابلة مطوّلة مع مجلة "ماناجر"، نفى كالينيوس الشائعات حيال عدم جدوى بقاء مرسيدس في الفورمولا واحد، من الناحيتين البيئية والمالية.

فقال: "أكدنا التزامنا بالفورمولا واحد منذ بداية العام. تكاليف حقوق البثّ التلفزيونية في تصاعد مستمر".

وأكمل: "الاهتمام بالفورمولا واحد يتصاعد في آسيا، أوروبا، أمريكا الجنوبية وفي كل مكان. عدد المتابعين اليافعين في تصاعد انفجاري، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ والرياضة الإلكترونية. هل نرمي كل ذلك؟ ذلك جنون".

وبينما لا تخوض مرسيدس لوحدها ضمن عمليات إعادة هيكلة من أجل خفض النفقات كمصنّع سيارات، لكن العلامة الألمانية ترى أن التغييرات التي أدخلتها الفورمولا واحد للحد من النفقات، تعني أن البطولة لن تبقى مصدراً كبيراً للإنفاق.

في الحقيقة ومع إدخال قانون سقف الميزانيات، فإن هناك فرصة أمام رعاة جدد مثل "إينيوس"، حيث ترى مرسيدس أن تلك فرصة إضافية لرفع المداخيل مستقبلاً.

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وحين سُئِل عن رأي هارالد ويلهم رئيس القسم المالي لدى مرسيدس حيال تكاليف الفورمولا واحد، أجاب كالينيوس: "إنه مسرور بقوانين خفض الميزانيات والشركاء التسويقيين الجدد".

وتابع: "فريقنا في الفورمولا واحد سيتحول من مصدر للإنفاق إلى شركة قيّمة، تماماً مثل بايرن ميونيخ".

وبالرغم من التساؤلات البيئية التي تحيط بصناعة السيارات، يرى كالينيوس أن محركات الفورمولا واحد الهجينة والسعي نحو وحدات طاقة أكثر استدامة يعتبران خطوة إيجابية.

فقال: "سنواصل العمل مع هذه السيارات الهجينة، وبوسعنا الانتقال إلى الوقود الصناعي".

واختتم: "ستصبح الفورمولا واحد بطولة ذات انبعاث كربوني معدوم. وإلا فإن السباقات ستصبح من الماضي".

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